Volkshochschulen in Murnau und Garmisch-Partenkirchen suchen neue Dozenten

Von: Günter Bitala

Stephanie Berger (vhs Garmisch-Partenkirchen) und Heinfried Barton (vhs Murnau) wollen den Stamm an Kursleiterinnen und Kursleitern mit weiteren Fachleuten aufstocken. © Günter Bitala

Landkreis – Die Volkshochschulen in Murnau und in Garmisch-Partenkirchen arbeiten seit Jahren mit einer Reihe von Veranstaltungen zusammen. Momentan starten die beiden Erwachsenenbildungs-Einrichtungen eine gemeinsame Suche nach interessierten Kursleiterinnen und Kursleitern. Der Murnauer vhs-Geschäftsführer, Heinfried Barton: „Während der Pandemiejahre haben langjährige Dozenten und Dozentinnen bei den Volkshochschulen aufgehört. Diese Personallücken wollen wir wieder schließen, und uns einen neuen Stamm an Honorarkräften aufbauen.“

Stephanie Berger leitet die vhs-Garmisch-Partenkirchen: „Wir suchen Referenten und Referentinnen für alle unsere Bildungsangebote. Ganz besonders für die Sparten Sprachen (italienisch & spanisch), Gesundheit – Ernährung – Bewegung, EDV (vor allem in Garmisch-Partenkirchen), Kunst – Literatur – Geschichte. Leute, die darüber hinaus eine gute Idee für einen Kurs, einen Vortrag oder einen Workshop haben, sind natürlich ebenfalls herzlich willkommen.“

Heinfried Barton: „Die Lehrtätigkeit bei den Volkshochschulen macht Spaß, und ist ein Stückchen gelebte Gemeinnützigkeit.“ Im ersten Quartal 2023 beginnt in Murnau – auch für Interessenten aus dem südlichen Landkreis - ein Fortbildungsseminar; Stephanie Berger: „Bei dieser modularen Ausbildung wird das methodisch-didaktische Basiswissen der Erwachsenenbildung vermittelt.“



Heinfried Barton: „Wer es sich vorstellen kann, sein Fachwissen mit anderen Menschen zu teilen, schickt uns eine Bewerbungsmail. Am besten mit Lebenslauf und einem kurzen Qualifikations-Nachweis. Wir laden dann zum persönlichen Gespräch ein.“



Email-Adressen: info@vhs-murnau.de & info@vhs-gap.de



Die Volkshochschulen in Murnau und Garmisch-Partenkirchen haben sich vor einiger Zeit zu einem Qualitätsverbund zusammengeschlossen, um das hohe Niveau ihrer Bildungsangebote halten zu können. Im August 2022 erwarben sie jeweils das Zertifikat ‚Qualified by EFQM‘. gb