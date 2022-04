Vom Bus ins Gefängnis: Gesuchte Deutsche wurde in Mittenwald gefasst

Die 36-Jährige wurde 2020 wegen Drogendelikten zu einer Geldstrafe verurteilt, welche sie nie beglichen hat. Nun muss sie ersatzweise eine 60-tägige Haft absitzen. (Symbolbild) © Bundespolizei

Mittenwald / GAP - Die Garmisch-Partenkirchner Bundespolizei hat am Wochenende bei Grenzkontrollen auf der B2 eine gesuchte Deutsche festgenommen. Sie war in einem Fernbus von Österreich nach Deutschland unterwegs. Ihre Reise endete hinter Gittern.

Am Grenzübergang bei Mittenwald überprüften die Bundespolizisten die Insassen eines in Italien zugelassenen Reisebusses. Für eine deutsche Staatsangehörige war mit der Kontrolle das Ende ihrer Fahrt vorprogrammiert. Wie die Beamten mithilfe des Polizeicomputers herausfanden, suchte die Staatsanwaltschaft in Hof nach der 36-Jährigen. Sie war Ende 2020 wegen Drogendelikten zu einer Geldstrafe in Höhe von 3.600 Euro verurteilt worden. Die geforderte Summe hatte die gebürtige Nürnbergerin jedoch bisher nicht bezahlt. Da sie den Betrag auch bei ihrer Festnahme nicht aufbringen konnte, musste sie nun ihre ersatzweise vorgesehene 60-tägige Haft in einer Münchner Justizvollzugsanstalt antreten. kb