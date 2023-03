Von Mittenwald bis Itzehoe – Rekruten am Fuße der Zugspitze

Teilen

Bereit dem deutschen Volke treu zu dienen: Sechs Rekrutinnen und Rekruten sprechen die Gelöbnisformel an der Truppenfahne stellvertretend für ihre Kameraden. © Sebastian Krämer / GebJgBtl 233

Grainau – Der Rahmen war klein, aber fein und familiär: Am Fuße der Zugspitze in Grainau gelobten 113 Rekrutinnen und Rekruten des Mittenwalder Gebirgsjägerbataillons 233, dem deutschen Volke treu zu dienen. Grainau ist die Patengemeinde der 6. Kompanie, der Ausbildungskompanie des Bataillons. „Wir sind stolz auf diese Patenschaft“, begrüßte Grainaus Bürgermeister Stephan Märkl die anwesenden Gäste. Die an der weitesten angereisten Familie kam aus Oberhausen in Nordrhein-Westfalen.

Der Kommandeur des Gebirgsjägerbataillons 233 aus Mittenwald, Oberstleutnant Bastian Steves, freute sich über den großen Zuspruch von Angehörigen und zahlreichen Gästen aus Politik und Gesellschaft, die am Kurhaus das Zeremoniell verfolgten: „Mit ihrer Anwesenheit bekunden Sie ihr Interesse am Dienst der Soldaten. Sie machen die Integration der Bundeswehr in die Bevölkerung nach außen sichtbar,“ betonte Steves. Dies gelte auch für die Fahnenabordnungen, insbesondere für die örtlich ansässige Krieger- und Soldatenkameradschaft sowie für den Krieger- und Veteranenverein aus Wildsteig und die Stuttgarter Ortskameradschaft im Kameradenkreis der Gebirgstruppe.

Fast drei Monate Allgemeine Grundausbildung liegen nun hinter den Rekrutinnen und Rekruten. Bürgermeister Stephan Märkl wandte sich in seiner Rede direkt an sie: „Bitte empfinden sie die öffentliche Teilnahme an ihrem Gelöbnis als Zeichen dafür, dass die Bevölkerung ihre Entscheidung begrüßt und auch hinter ihnen steht, bei all dem, was ihnen nun in ihren Einheiten bevorstehen mag.“ Es sei keine Selbstverständlichkeit, dass sich jemand für einen solch verantwortungsvollen Dienst in den Streitkräften freiwillig meldet, trotz der erheblichen Gefahren für Leib und Seele, die dieser Beruf mit sich bringen kann.



Für das Gebirgsmusikkorps Garmisch-Partenkirchen war es ein Heimspiel: Unter der Leitung von Hauptmann Rudolf Piehlemayer wurde das militärische Zeremoniell würdig umrahmt. Nach dem Bayerischen Militärgebiet legten die Rekrutinnen und Rekruten ihr Gelöbnis ab, das mit Bayernlied und Nationalhymne beschlossen wurde.

Die 6. Kompanie bildet hauptsächlich für die Gebirgsjägerbrigade 23 aus, dazu gehören auch die Aufklärer, Versorger und die Pioniere. Dennoch, für ein gutes Drittel war das An-treten im Berganzug ein kurzes Intermezzo. Sie werden nun in ihre Stammeinheiten versetzt, die im gesamten Bundesgebiet verstreut sind. „Wir stehen erst am Anfang unseres soldatischen Weges. Die schwersten Herausforderungen kommen erst auf uns zu“, betonte Rekrutensprecher Jäger Fabian W. in seinem Grußwort.



Für die Rekrutinnen und Rekruten, die bei den Mittenwalder Jagern bleiben, beginnt Mitte April die nächste Herausforderung – die Spezialgrundausbildung, in der sie zu Gebirgsjägern ausgebildet werden. „Die Grundausbildung beim Gebirgsjägerbataillon 233 hat uns gezeigt, wie wir alle diese Herausforderungen bewältigen können,“ unterstrich der Rekrutensprecher. Stuffz Sebastian Krämer