Von Süd nach Nord: Gemeinde Riegsee kauft Mittenwalder Feuerwehrauto

Bei der Abholung ließen sich die Riegseer Feuerwehrmänner (im Bild von links nach rechts) Andreas Goldbrunner, Gerätewart Jakob Höck, Zweiter Kommandant Florian Ebner und Erster Kommandant Markus Veit die Funktionen des HLF von ihren Kollegen Hermann Baier, Gerätewart James Costa und Kommandant Karl Seitz (von links nach rechts in Feuerwehrmontur) erklären. © privat

Landkreis – Die Gemeinde Riegsee freut sich über ein neues Feuerwehrfahrzeug, das sie von der Gemeinde Mittenwald gebraucht erwerben konnte. Mittenwald konnte sich dank der G7-Förderung mit einem neuen Fahrzeug ausstatten und trat nun das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 16/16 zum Preis von 55.000 Euro an die Kollegen von der Riegseer Wehr ab. Das Feuerwehrauto hat 19.500 km auf dem Tacho und wurde im Jahr 1999 erstzugelassen.

„Wir freuen uns, dass dieses Geschäft zustande gekommen ist, denn damit ist Riegsee feuerwehrtechnisch wieder auf der Höhe der Zeit“, erklärt der Riegseer Bürgermeister Jörg Steinleitner. Der Riegseer Kommandant, Markus Veit wird noch konkreter: „Das Fahrzeug hat im Vergleich zu unserem alten mehrere Vorteile. Zum Beispiel, dass wir jetzt 1.600 Liter Wasser direkt mit an Bord haben. Außerdem können sich die Einsatzkräfte im neuen HLF bereits auf der Fahrt zum Einsatzort die Atemschutzausrüstung anziehen.“ Das sei im alten Auto nicht gegangen, weil die bei diesem außen montiert war. „Damit gewinnen wir im Einsatz wertvolle fünf Minuten“, so Veit. „Minuten, die über Leben und Tod entscheiden können.“

Mit dem HLF 16/16 brechen für Riegsee auch in Sachen Führerschein neue Zeiten an. „Unser altes Fahrzeug konnte man mit einem gewöhnlichen Führerschein fahren, für das neue braucht man einen LKW-Führerschein“, erläutert Riegsees Zweiter Bürgermeister Georg Miller. Der erfolgreiche Vertragsschluss, bei dessen Zustandekommen sogar Landrat Anton Speer mitwirkte, wurde von den Männern mit einer Brotzeit im Feuerwehr-Stüberl der Mittenwalder gefeiert. „Für uns Mittenwalder ist es auch eine gute Sache, dass unsere Freunde aus Riegsee das Fahrzeug kaufen. So bleibt die Qualität im Landkreis. Davon haben wir alle etwas“, kommentiert der Mittenwalder Bürgermeister Enrico Corongiu den Verkauf.

Das Fahrzeug steht bereits in Riegsee, der Umbau der feuerehrtechnischen Beladung läuft und erste Probefahrten in Riegsee wurden erfolgreich absolviert. „Dennoch hoffen wir, dass wir das Fahrzeug noch lange nicht brauchen werden“, so der Riegseer Rathauschef Jörg Steinleitner. Aber falls doch, so wäre Riegsee vorbereitet. kb