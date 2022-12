Vorfahrt genommen: In der Garmisch-Partenkirchner St.-Martin-Straße gab es einen Frontalzusammenstoß

Die junge Frau kollidierte mit einem PKW-Fahrer, der vorfahrberechtigt war. (Symbolbild) © Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa

GAP – Zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen kam es am Montagmorgen in der St.-Martin-Straße. Gegen 06:10 Uhr befuhr eine 18-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Krün mit ihrem Suzuki die St.-Martin-Straße und bog in diesem Zuge an der Ampelanlage nach links in Richtung Lidl Parkplatz ab. Hierbei übersah sie jedoch den entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten, VW eines 53-jährigen Partenkircheners, welcher seinerseits die St.-Martin-Straße in Richtung Bahnhofsunterführung befuhr.

Dieser konnte eine frontale Kollision mit der jungen Frau nicht mehr verhindern, weswegen beide Fahrzeuge mit erheblicher Wucht an der Front zusammenstießen. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin wurde auf die Lichtzeichenanlage aufgeschoben, mit welcher das Fahrzeug ebenfalls heftig kollidierte. Insgesamt entstand durch den Verkehrsunfall ein erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro – beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Geschädigte klagt seit dem Unfall über Schmerzen am linken Arm. kb