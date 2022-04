Schockanrufe auch im Landkreis Garmisch-Partenkirchen

Teilen

Betrüger haben es vor allem auf Senioren abgesehen und versuchen, sie am Telefon unter Druck zu setzen . © picture alliance / Rolf Vennenbernd/dpa/Illustration

Am Mittwoch, 27. April, kam es erneut zu zahlreichen betrügerischen Anrufen in der Region. In Garmisch-Partenkirchen scheiterte die Übergabe von Bargeld nur knapp.

Rund ein Dutzend Fälle zeigten am gestrigen Mittwoch Bürgerinnen und Bürger aus den Landkreisen Garmisch-Partenkirchen, Weilheim-Schongau und Bad Tölz-Wolfratshausen bei der Polizei an. Die Dunkelziffer solcher Fälle dürfte deutlich höher sein. In den meisten Fällen wurden die Angerufenen am Telefon von den Betrügern mit angeblichen Verkehrsunfällen konfrontiert, die ein Angehöriger verursacht habe. „Hallo, hier ist die Polizei. Ihr Sohn sitzt neben mir. Er hat einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Kind gestorben ist. Er muss dafür nun ins Gefängnis, es sei denn er kann sofort 50 000 Euro Kaution bezahlen.“ So oder so ähnlich lauteten auch gestern die Geschichten der Schockanrufer, die durch lautes Weinen oder Schluchzen der vermeintlichen Verwandten im Hintergrund dramatisiert wurden.

In einem Fall aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen wurde ein über 80 Jahre alter Mann beinahe um viel Geld gebracht. Der Senior war bereits auf dem Weg zu seiner Bank, um einen höheren fünfstelligen Betrag abzuheben. Glücklicherweise konnten Angehörige zwischenzeitlich den Betrugsversuch erkennen und den Mann, bevor es zu einer Übergabe von Geld oder Wertsachen kommen konnte, informieren. Erst jetzt beendeten die Betrüger das Telefonat, das sie mit dem Senior über eine lange Zeit ununterbrochen gehalten hatten.

Hinweise der Polizei:

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch nicht durch angeblich dringende Ermittlungen, zum Beispiel zu einem Einbruch in der Nähe oder einer dringend zu zahlenden Kaution. Die Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen! Legen Sie einfach auf.

- Geben Sie am Telefon niemals Auskünfte über ihr Hab und Gut, Ihr Bargeld und Ihre Wertgegenstände. Legen Sie einfach auf.

- Lassen Sie niemanden in die Wohnung, der sehen will, wo Sie Geld oder Schmuck aufbewahren.

- Rufen Sie nie über die am Telefon angezeigte Nummer zurück. Drücken Sie KEINE Wahlwiederholung. Legen Sie auf und wählen dann neu den Notruf 110.

- Erstatten Sie immer, auch im Versuchsfall, Anzeige bei Ihrer Polizeiinspektion. kb