Waldbrand am Osterfeuerkopf in Eschenlohe löst Großeinsatz aus

Drei Polizeihubschrauber vor Ort

Der Sonntag brachte Höchsttemperaturen und große Trockenheit, die eine sehr hohe Waldbrandgefahr barg. Gegen 16 Uhr stieg am Osterfeuerkopf bei Eschenlohe Rauch am Bergkamm hervor. Bei der Leitstelle ILS Weilheim ging ein Notruf ein, dass dort eine große Fläche in Brand geraten sei. Der Alarmplan „Waldbrand“ wurde aktiviert. Die Feuerwehren aus Eschenlohe, Ohlstadt, Murnau, Oberau und Partenkirchen rückten an. Weiter kam ein Großaufgebot der Bergwacht und der Polizei hinzu.

Da der Brand in einer sehr exponierten Lage war, konnten die Einsatzkräfte nur bedingt über Forstwege anfahren. Zu Fuß liefen die Floriansjünger mit ihrem schweren Equipment durch unwegsames Gelände zum Brandherd. In der Zwischenzeit wurde im Tal auf einer Wiese alles für die Hubschrauber vorbereitet. Ein provisorischer Landeplatz wurde eingerichtet, Außenlöschbehälter einsatzklar gemacht. Zuerst gab es Material-Flüge, so konnte wichtiges Löschmaterial auf den Berg geschafft werden. Zwei Hubschrauber der Landespolizei trafen ein und begannen mit den Löschwasserbehältern, die unten an den Hubschauer angebracht wurden, auf den Berg zu fliegen und das Wasser über dem Brandherd abzuwerfen. Weiter kam ein „Puma“, ein Hubschrauber der Bundespolizei zur Einsatzstelle. Dieser kann größere Löschwasserbehälter transportieren. Nach einem kurzen Briefing begann auch er mit seinen Löschflügen.



Nach ersten Angaben geht man von einer Fläche von rund 500 Quadratmetern aus, die in Brand geriet. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Feuerwehr bittet inständig, dass man sich gerade bei dieser Trockenheit in Wäldern und auf Flächen richtig verhält. Ein einzelner Funke kann einen katastrophalen Brand verursachen. db