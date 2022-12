Wallgauer Trommlerzug organisiert seit 1991 ein Stoßbudl-Turnier

Tambourmajor Wolfgang Rieger (r.) und Stellvertreter Jakob Gantner (l.) mit den besten Tischkeglern (v.v.l.) Theresa Weber, Lisa Holzer, Hubert Neuner, Sandra Hormuth, Katharina Neuner, (dahinter ab 2.v.l.) Christoph Hellweger, Hannes Hellweger, Uli Richard, Vroni Kriner, Klaus Schneider, Hans Weber, Dominik Tiefenbrunner, Annalena Kiefersauer, Franz Weiß junior und Andreas Karner. © Wolfgang Kunz

Wallgau – Seit 1991 organisiert der Trommlerzug der Gebirgsschützenkompanie ein Stoßbudl-Turnier, deren Erlös immer einem sozialen Zweck zu Gute kommt. Heuer hatten sich 137 Teilnehmer – davon 43 Damen mit 11 Mannschaften und 94 Herren mit 32 Teams angemeldet. Darunter auch die Schweizer Freunde aus Grindelwald Christian Almer als ehemaliger Wirt der Jungfrau-Gipfelgaststätte und Neil Ettlin. Sie kommen wie auch Teams aus Krün und Partenkirchen seit 25 Jahren zum „Tischkegeln“ nach Wallgau.

Die 150 Sachpreise im Wert von rund 5.000 Euro wurden von einheimischen Geschäftsleuten, Vereinen, Mitgliedern und Gönnern gespendet. Bei der Siegerehrung im vollbesetzten Schützenstüberl im Haus des Gastes durch Tambourmajor Wolfgang Rieger(„Die Räumlichkeiten hat uns die Schützengesellschaft Wallgau wieder kostenlos überlassen“)und dem zweiten Tambourmajor Jakob Gantner durften sich die Sieger ihre Preise – unter anderem ein Mountainbike, Hausbänke, Schubkarren, Wild-Trophäen, Getränke, diverses Werkzeug und Verzehrgutscheine - gemäß ihrer Platzierung selbst aussuchen. Für die Bewirtung hatten die Gebirgsschützen und die Marketenderinnen mit ihren Partnern gesorgt. „Ein Lob an alle Teilnehmer und besonders an die vielen Helfer“, so Rieger, „sie waren an neun Tagen täglich mit zwei Marketenderinnen und sechs Trommlern im Einsatz“.

Ergebnisse:

Damen: 1. Bärbl Bartl (24 Holz), 2. Annalena Kiefersauer, 3. Yvonne Augustin.

Herren: 1. Hans Weber, 2. Dominik Tiefenbrunner, 3. Klaus Schneider.



Mannschaft Damen: 1. Marketenderinnen (189), 2. SC Wallgau(174), 3. Die „Schokis“(173).



Mannschaft Herren: 1. Partenkirchner Klammpatrioten(276), 2. „Die Oreidigen“(268), 3. „Pub Schnurries“(256). kun