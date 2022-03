Wechsel am Wasserwirtschaftsamt: Garmisch-Partenkirchner Abteilungsleiter geht in Ruhestand

Teilen

V.l.: Korbinian Zanker verabschiedet Johannes Riedl und begrüßt Dr. Kolbinger. © WWA Weilheim

Weilheim / Region – Nach 21 Jahren Tätigkeit als Abteilungsleiter des Landkreises Garmisch-Partenkirchen, als Fachbereichsleiter Gewässerschutz für das Amtsgebiet des Wasserwirtschaftsamts Weilheim und als stellvertretender Behördenleiter des Wasserwirtschaftsamtes Weilheim, verabschiedete Behördenleiter Korbinian Zanker vor kurzem Johannes Riedl in den Ruhestand.

In seiner Tätigkeit als Abteilungsleiter seit dem 1.1.2001 waren besonders die großen Hochwasserschutzprojekte in Nachgang zu den Hochwasserereignissen 1999 und 2005 als Mammutaufgabe zu bewältigen. Insgesamt wurden unter seiner Ägide in den letzten 21 Jahren im Landkreis Garmisch-Partenkirchen etwa 100 Mio. Euro in den Hochwasserschutz investiert und verbaut. Neben vielen kleineren Maßnahmen sind der Hochwasserschutz an der Loisach in Eschenlohe, der Hochwasserschutz an Kanker und Partnach in Garmisch-Partenkirchen und die Lawinenschutzbauwerke an der Rainlähne in Mittenwald herausragenden Projekte seiner Tätigkeit.

Aber nicht nur der Schutz der Menschen vor dem Wasser, sondern auch der Schutz des Wassers selbst lag Herrn Riedl als Fachbereichsleiter für Gewässerschutz am Herzen. Hier lag der Focus auf der Sanierung von Kläranlagen wie der Kläranlage Oberammergau, dem Ausbau wie der Kläranlage Garmisch-Partenkirchen mit einer 3. Reinigungsstufe und der interkommunalen Zusammenarbeit der Gemeinden wie beim Strukturkonzept des Marktes Murnau, Bad Kohlgrub und Ohlstadt.

Ende Februar verabschiedete Behördenleiter Korbinan Zanker Herrn Riedl in den Ruhestand und begrüßte zugleich Herrn Dr. Andreas Kolbinger als Nachfolger von Herrn Riedl als Abteilungsleiter für Garmisch-Partenkirchen und stellvertretenden Behördenleiter am Wasserwirtschaftsamt Weilheim.



Dr. Kolbinger war 2003 bis 2010 am Bayerischen Landesamt für Umwelt im Referat „Fisch- und Gewässerökologie“. Es folgte der Wechsel an das Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV) in das Referat „Monitoring, Wasserhaushalt und Warndienste“. 2016 wechselte Dr. Kolbinger innerhalb des StMUV in das Referat „Wasserwirtschaft im ländlichen Raum, Gewässerökologie, Wildbäche“, wo er zuletzt als stellvertretender Referatsleiter tätig war. Mit dem Wechsel als Abteilungsleiter an das Wasserwirtschaftsamt Weilheim für den Landkreis Garmisch-Partenkirchen kann er seine Erfahrungen mit Wildbächen nun vor Ort einbringen.



Behördenleiter Zanker bedankte sich zum Abschluss bei Johannes Riedl für die geleistete Arbeit der letzten Jahre und übergab die Aufgaben samt schlagkräftigem Team an Dr. Kolbinger. Dem neuen Mann wünschte Zanker viel Erfolg und ein glückliches Händchen bei seinen zukünftigen Aufgaben. kb