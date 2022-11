Weichenstellung für den Tourismus im Landkreis Garmisch-Partenkirchen

Von: Ilka Trautmann

Sanfter und nachhaltiger Tourismus im Winter? Mit den neuen Routen „Geh‘ 7 Winterwanderwege“ hat die Ammergauer Alpen GmbH die schönsten Touren vorsortiert: In jedem Ort des Naturparks Ammergauer Alpen (Bad Bayersoien, Bad Kohlgrub, Oberammergau, Unterammergau, Saulgrub und Ettal) steht eine empfehlenswerte Tour zur Wahl. © Simon Bauer

Landkreis – Die Sommersaison ist für den Tourismus erfolgreich verlaufen – nicht nur in unserer Region. In den Monaten Juni bis August 2022 waren 12,3 Millionen Menschen zu Gast in Bayern. Die Zahl der Übernachtungen betrug 33,5 Millionen. Mit Optimismus blickt Bayerns Wirtschaftsminister auf die kommende Wintersaison: „Obwohl steigende Lebensmittelpreis und hohe Energiekosten der Tourismusbranche zu schaffen machen, sehe ich mit Zuversicht auf die nächsten Monate. Die Betriebe können sich auf eine stabile Nachfrage verlassen“, ist Aiwanger überzeugt.

Bei allem Optimismus steht der Tourismussektor großen Herausforderungen gegenüber – das soll beim gemeinsamen Tourismustag des Naturparks Ammergauer Alpen & Blaues Land am heutigen Mittwoch diskutiert werden. Im Ammergauer Haus treffen Touristiker, Leistungsträger und Interessensgruppen der Region zusammen. Impulsreferate spiegeln die aktuelle Situation wider und sollen den Austausch untereinander ankurbeln. Nicole Richter, Kommunikation und Marketing Naturpark Ammergauer Alpen: „Das Ziel der Veranstaltung ist, die Zukunft gemeinsam im Dialog zu gestalten und die unterschiedlichen Interessen der touristischen Partner, Landnutzer, politischen Gremien und der einheimischen Bevölkerung zusammen zu bringen. Eine Art Weichenstellung für die kommenden Jahre. Als touristischer Dienstleister der Region möchten wir außerdem unsere Bereitschaft signalisieren, den Lebensraum des Naturparks Ammergauer Alpen in der Zugspitzregion nachhaltig und regenerativ mitzugestalten.“



Konkrete Themen werden die E-Mobilität als Buchungskriterium sein (Referent Thomas Ammer), das Erkennen der Potenziale im Tourismus (Frank Peters und Simon Bauer), Tourismus zur Erhaltung des Lebensraums (Florian Bachhuber) und die Imagekampagne der Bayern Tourismus Marketing Gmbh #wirmachenurlaub. Im Freistaat Bayern sind das Gastgewerbe und der Tourismus „existentiell und systemrelevant“ – das hatte Ministerpräsident Markus Söder beim Gastgebertag in Garmisch-Partenkirchen erst vor wenigen Tagen betont und den Unternehmen angesichts der gewaltigen Herausforderungen Unterstützung zugesagt. Denn in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft hängt alles mit allem zusammen: Übernachtung, Gastronomie, Freizeit- und Sportangebote, Seilbahnen, die Mobilität vor Ort. tra