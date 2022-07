Welpen aus illegalem Transport: Bruno, Bella, Fibi und Georgi sind im Garmischer Tierheim untergekommen

Tierpflegerin Rebecca Isenberg-Färber mit den Malteserwelpen Bruno, Bella und Fibi. © Tierheim Garmisch

Vergangene Woche stellte die Bundespolizei am Grenzübergang Walserberg drei Malteserwelpen in einem Fahrzeug aus Rumänien und einen Zwergspitzwelpen in einem Fahrzeug aus Bulgarien sicher. Nachdem die Hundekinder erst sechs, bzw. zehn Wochen alt waren und nicht geimpft waren und das zuständige Tierheim in Freilassing voll war, wurden sie vom Veterinäramt Berchtesgadener Land in die Tollwutquarantäne des Garmischer Tierheims eingewiesen. Gegen die Fahrer ermittelt die Polizei.

Die Malteserwelpen Bruno, Bella und Fibi und der Zwergspitz Georgi bleiben nun einige Wochen in Quarantäne, bis die Behandlung gegen die Darmparasiten abgeschlossen ist und sie über die notwendigen Impfungen verfügen. Noch ist nicht klar, ob sie zur Vermittlung im Tierheim bleiben können oder an ihre Besitzer herausgegeben werden müssen. Tessy Lödermann, Vorsitzende des Tierschutzvereins: „Der Welpenhandel boomt und ist ein Riesengeschäft für die Vermehrer und Händler. Die Tiere werden nicht als Mitgeschöpfe gesehen, sondern nur als Ware. Ich hoffe sehr, dass wir die Hunde nicht an die Händler herausgeben müssen und in liebevolle Hände vermitteln können.“ In Bayern wurden 2021 über 140 illegale Transporte registriert, dies dürfte aber nur die Spitze des Eisbergs sein. So wurde am vergangenen Samstag in Waidhaus/Oberpfalz ein Transport aus der Slowakei Richtung Portugal mit

72 Welpen verschiedener Rassen, darunter viel zu junge und auch bereits kupierte Hunde (was in Deutschland verboten ist) sichergestellt. Tessy Lödermann: „Ich appelliere an alle künftigen Hundebesitzer auf gar keinen Fall Tiere aus dem Kofferraum oder über das Internet zu kaufen. Denn auch die Käufer tragen Mitschuld am kriminellen Welpenhandel und am Leid der Zuchthündinnen.“ kb