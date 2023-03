Weltladen Murnau: Fairer Handel auch nach dem Ende als Fair Trade Town

Der Weltladen in Murnau - mit seiner bunten Auswahl an qualitätvollen und sorgfältig ausgewählten Waren aus aller Welt ist die erste Anlaufstelle für fairen Handel in Murnau. © Maria Wimmer

Murnau –Die Zertifizierung zur Fair Trade Town wird von der Gemeinde Murnau nicht neu beantragt. „Als Verein Fair Handeln Murnau e.V. und Träger des Weltladens bedauern wir das sehr“, sagt Christa Mayr-Brandl, Vorsitzende des Vereins. Schließlich solle der Titel Fair Trade Town Aufmerksamkeit für die Ideen und Ziele des Fairen Handels schaffen und mit konkreten Maßnahmen unterstützen. „Aber es reicht leider nicht, wenn sich für so ein Projekt nur einige wenige engagieren.“ Doch auch ohne die Auszeichnung kann in Murnau weiterhin fair eingekauft werden. Viele Produkte aus Fairem Handel sind zwar mittlerweile im normalen Einzelhandel erhältlich. Erste Anlaufstelle für fair produzierte und gehandelte Produkte ist und bleibt aber weiterhin der Weltladen in der Murnauer Bahnhofstraße 8.

Das gut sortierte „Fachgeschäft für Fairen Handel“ bietet eine breite Auswahl an Waren aus aller Welt, von Lebensmitteln wie Hülsenfrüchte, Zucker und Gewürzen aus tropischen Gefilden, über Tomatenprodukte und Feinkost, die in Italien von Anti-Mafia-Kooperativen hergestellt werden, bis hin zu fairtrade-zertifiziertem Kaffee, Tee und Schokolade. Auch Kunsthandwerk aus Asien, Afrika und Südamerika wie Schmuck, Lederwaren, Papeterie und Kerzen sowie Körperpflegeprodukte, in der Regel in Bioqualität, kann man im Weltladen erstehen. „Alle Waren, die wir anbieten, entsprechen garantiert den Vorgaben und Prinzipien des Fairen Handels, die Produzenten und Importeure werden regelmäßig durch den Weltladen-Dachverband überprüft“, so Mayr-Brandl. Die Grundsatzcharta der World Fair Trade Organisation, dem globalen Netzwerk von Organisationen des Fairen Handels, fasst die Grundsätze in zehn Punkten zusammen, z.B. Marktzugang für benachteiligte Produzentinnen und Produzenten, langfristige, partnerschaftliche Handelsbeziehungen mit Preisen, die Produktions- und Lebenshaltungskosten decken, Stärkung von Arbeitnehmer-, Kinder- und Frauenrechten, Förderung von Bildung und Qualifikation und nicht zuletzt Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz.

Die Besonderheit des Murnauer Weltladens: Er wird allein von Ehrenamtlichen betrieben. Warenauswahl und -einkauf, Beratung und Bedienung der Kundinnen und Kunden im Laden, Abrechnung und Buchführung, kurzum alles, was im Einzelhandel zu tun ist, erledigen die rund 30 Weltladenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter in ihrer Freizeit. Sie kommen aus Murnau und den umliegenden Gemeinden und haben oder hatten oft ganz andere Berufe, beispielsweise Lehrerin, Ingenieur oder Restauratorin. Zusammen leisten sie jährlich mehr als 2.500 Stunden unentgeltliche Arbeit für den Murnauer Weltladen. „Faire Produkte wie Kaffee, Tee und Schokolade sind bei uns meistens genauso günstig wie im Supermarkt. Unseren Gewinn können wir dann gezielt über Spenden und Investitionen in ausgewählte Projekte weitergeben und unterstützen so unsere Partner im globalen Süden doppelt“, sagt Helmut Lechner vom Vorstand des Vereins Fair Handeln Murnau e.V., der auch die Finanzen des Weltladens regelt. Derzeit stellt der Weltladen außerdem auf ein neues Kassensystem um. Die moderne Scannerkasse entspricht dann wieder den aktuellen gesetzlichen Regelungen. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die oft nur zweimal im Monat Ladendienst haben, heißt das natürlich, dass sie sich in das neue System einarbeiten müssen. „Aber wir haben ja durchwegs sehr nette Kundschaft, die sicher geduldig bleibt, wenn es bei uns dann mal etwas länger dauert“ lacht Lechner.

„Der Ladendienst macht immer Spaß und ist eine schöne Abwechslung zu meinem Beruf, wo ich eher wenig mit Menschen zu tun habe“, sagt Maria Wimmer, die seit etwa drei Jahren im Weltladen-Team mitarbeitet. „Man merkt schon, dass die Leute hier ein kleines Stück Verantwortung für die Welt übernehmen wollen, egal ob Kunden oder Mitarbeiter. Und es ist ja wirklich ganz einfach: Kauf ein Päckchen Reis und tu damit was Gutes!“

Und die Kundschaft? Viele Stammkunden kommen regelmäßig und kaufen gezielt im Weltladen ihre ghanaische Lieblingsschokolade, den guten Kaffee aus Mexiko fürs Büro und die solargetrockneten Ananas aus Uganda als Topping für ihr Müsli. Auch auf der Suche nach einem Geschenk wird man im Weltladen eigentlich immer fündig, ob es eine Hängematte aus recycelter Fallschirmseide für den Neffen sein soll, eine gläserne Wasserkaraffe für die Freundin oder auch mal was Schönes für sich selbst: „Ich freue mich sehr über meinen neuen Korb! Er ist nicht nur hübsch, sondern auch praktisch“, sagt Beate Lohner, die ihren Einkauf im Weltladen gerne mit dem Besuch der Gemeindebücherei kombiniert. „Und mir schmecken am besten die Mango Monkeys!“ verkündet Jonathan (8), der aber auch die Anti-Mafia-Tomatensoße sehr lecker findet. kb