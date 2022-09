Frau in Mittenwald wurde auf dem Nachhauseweg attackiert

Teilen

In Mittenwald wurde eine 43-jährige Frau Dienstagnacht auf dem Nachhauseweg attackiert. (Symbolbild) © Rolf Poss/ Imago

Die Kripo Garmisch-Partenkirchen ermittelt wegen eines Übergriffs auf eine 43-jährige Frau im Untermarkt von Mittenwald in den späten Abendstunden des Dienstag, 13. September 2022. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Die Frau hatte sich auf dem Nachhauseweg befunden, als sie unmittelbar vor ihrer Haustür von hinten durch einen Unbekannten attackiert worden war. Aufgrund der Gegenwehr ließ der mutmaßliche Angreifer von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Die Frau wandte sich zwei Tage später an die Kripo. Die 43-Jährige war nach einem Gaststättenbesuch am Dienstagabend etwa gegen 23:30 Uhr vor ihrer Haustür im Mittenwalder Untermarkt eingetroffen, als sie durch einen Unbekannten unvermittelt von hinten zu Boden gedrückt wurde. In der Folge wehrte sich die Frau körperlich und schrie laut, woraufhin der unbekannte Tatverdächtige von seinem Vorhaben abließ und unerkannt in der Dunkelheit flüchtete. Außerdem gelang es ihr, durch Klingeln an der Wohnungstür ihren Lebensgefährten zu alarmieren.

Die Frau erschien am Donnerstagnachmittag, 15.09.2022, in Begleitung ihres Lebensgefährten bei der Polizeiinspektion Mittenwald, um Anzeige zu erstatten. Die Ermittlungen führt nun die Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen wegen des Verdachts einer sexuellen Belästigung zum Nachteil der 43-jährigen Frau und bittet um Zeugenhinweise: Wer hat am vergangenen Dienstagabend, 13.09.2022, zwischen 23:00 Uhr und Mitternacht verdächtige Personen im Mittenwalder Untermarkt wahrgenommen, die mit dem Angriff auf die Frau in Verbindungen stehen könnten und kann hierzu sachdienliche Hinweise abgeben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Garmisch-Partenkirchen unter der Rufnummer 08821/917-0 oder bei der Polizeiinspektion Mittenwald zu melden. kb