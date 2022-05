Werdenfelser Künstler benötigen Räume, um ihre Ausstellungen zu ermöglichen

1. Vorstand der Werdenfelser Künstler, Hubert Bader im Pavillon zu Eschenlohe. © Lilian Edenhofer

GAP – Heimatlos sind die Werdenfelser Künstler, seit die Galerie des Marktes 2018 zu Gunsten der Tourismusverwaltung schließen musste. Es hieß die Räume würden gebraucht, bis die Tourismusverwaltung in das bis dahin umgebaute Haus des ehemaligen Olympiakinos einziehen kann. Tatsächlich aber wurde jetzt 2022 erst mit dem Umbau begonnen. Das heißt drei Jahre hätten die Werdenfelser Künstler leicht noch in der leerstehenden Galerie des Marktes ausstellen können.

Sei’s drum, eine neue Lösung musste her. Und da Künstler ja kreativ sind, wurde die, „Galerie auf Zeit,“ gegründet. Der neu gegründete „Förderverein kulturelle Bildung“ hatte die Idee den gläsernen Pavillon am Ortseingang von Eschenlohe den Künstlern für eine temporärer Ausstellung zur Verfügung zu stellen. Ursprünglich nur bis April 2022, weil der Pavillon leider nicht länger zur Verfügung steht, doch wurde die aktuelle Ausstellung wegen des großen Anklangs und der Kulanz der Vermieter des Pavillons dem „Förderverein für kulturelle Bildung,“ bis Mitte Mai zur Verfügung gestellt.

Dann aber ist auch in Eschenlohe Schluss und die Werdenfelser Künstler wieder heimatlos. „Galerie auf Zeit „bedeutet aber auch, dass die Ausstellungen künftig zeitweise in unterschiedlichen Räumen, Lokalitäten etc. stattfinden können.



Sollten Sie eine Idee haben, oder Räume auch nur zeitweise zur Verfügung stellen können, dann melden Sie sich bei dem 1. Vorstand der Werdenfelser Künstler, Hubert Bader, Tel.: 08821-3531. edh