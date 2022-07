Wettbewerb „Jugend engagiert sich“ des Kiwanis Clubs Garmisch-Partenkirchen

Spitzenmäßig!

Landkreis – „Ihr wart hoch engagierte und hoch motivierte Projektteams“, lobte Peter Bitzl, Präsident des Kiwanis Clubs Garmisch-Partenkirchen, die Schülerinnen und Schüler im Pfarrheim Oberau. Die Jugendlichen hatten am Wettbewerb um das beste Sozialprojekt an Schulen teilgenommen. Im Rahmen der Abschlussveranstaltung an der auch Vizelandrat Dr. Michael Rapp (CSU) teilnahm, wurden nun die Preisträger bekanntgegeben. Der 1. Preis ging an die Klasse 7 der Mittelschule Bad Kohlgrub mit ihrem Projekt „Helfer für 4 Pfoten“. Die Klasse produzierte Fressnäpfe aus Plexiglas und drei verschiedene Sorten Leckerlis. Beides wurde dem Tierheim geschenkt.

„Unser Ziel war die Förderung des Engagements für die Allgemeinheit und ein strukturiertes Arbeiten“, erläuterte Bitzl. Vor acht Monaten erfolgten die Projektbewerbungen der Schulen. Die „jungen Projektmanager“ mussten detailliert formulieren, was sie mit ihrem Projekt erreichen wollen, die Arbeitsschritte planen und eigenverantwortlich durchführen, aber auch Risiken einkalkulieren und lernen mit Rückschlägen umzugehen – zwei Präsenzsitzungen wurden zu Videokonferenzen. Die Dokumentation und die Präsentation des Projekts gehörten selbstverständlich auch dazu.

„Alle Projekte waren spitzenmäßig“, freute sich der Kiwanis-Präsident. Ein buntes „Potpourri“ kam zusammen. Da wurde an der Mittelschule am Gröben ein fahrbarer Hühnerstall gebaut und die Schülerinnen und Schüler lernten verschiedene Handwerksberufe kennen. In der Karwendel-Mittelschule in Mittenwald hieß es „Fitness mit dem eigenen Körpergewicht“ - das Projekt trägt zur Schülergesundheit bei. In Oberammergau setzten die Jugendlichen „ein Zeichen für Digitalisierung“ mit der „OGAU APP“ - der Ortsplan von Oberammergau wurde integriert. In der Christoph-Probst-Mittelschule Murnau befragten die Schülerinnen und Schüler Zeitzeugen, um zu erfahren, wie es in der Schule früher war und wie es in Murnau aussah. In dem Projekt „Jugend Macht Politik“ – auch Christoph-Probst-MS– kamen die Jugendlichen mit Lokalpolitikern zu einer Diskussionsrunde zusammen. Und die Bürgermeister-Schütte-Schule befasste sich in ihrem Projekt „Renovierung des Grünen Klassenzimmers“ mit der Ausbesserung der Bänke am Wank und der begehbaren Sonnenuhr. 2012 wurde der Wettbewerb „Jugend engagiert sich“ initiiert. In 2023 gibt es eine Neuauflage.

„Die Bewertung war sehr schwierig“, sagte der Kiwanis-Präsident. „Die Projekte lagen von der Qualität her eng beieinander“. Kriterien waren neben der Projektidee, die Strukturierung und auch die begleitenden Unterlagen. „Wir haben alle Bewertungsschritte verglichen“, so Bitzl. „Die Einzelbewertungen ergaben dann die Platzierung“.

In seinem Grußwort würdigte Michael Rapp das Engagement der Jugendlichen und der Schulen im Landkreis. Außerdem sagte er: „Bildung ist entscheidend, damit die gesellschaftliche Schere nicht weiter auseinandergeht“. Der Präsident des Kiwanis-Clubs sieht viel Potenzial in den Schulen und bei den Schülern: „Das zeigen die tollen Leistungen“. AsK