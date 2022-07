Anfänge der Wetzsrein-Macherei

Wetzstein-Schleifmühle in Ohlstadt: Grandiose Gemeinschaftsleistung läßt historisches Handwerk aufleben

Von: Günter Bitala

Grandiose Gemeinschaftsleistung: der Nachbau einer historischen Wetzstein-Schleifmühle in Ohlstadt. © Günter Bitala

Ohlstadt – Solche Tage kann man getrost als Highlight in einem Bürgermeister-Leben bezeichnen, schwärmt Christian Scheuerer. Jetzt, am späten Sonntagnachmittag haben sich die Besucherreihen an den Biertische beim ‚Oberdorf‘ zwar ein bisserl gelichtet, aber die Stunden davor wuselten hunderte fröhliche Leute herum und feierten die Einweihung der neuen Wetzstein-Schleifmühle: „Vor vier Jahren war ich ein bisserl skeptisch, als Franz Gaisreiter und die ‚Interessengemeinschaft Schleifmühle Ohlstadt‘ mit der Idee kam, eine historische Wetzsteinmacherei wieder aufzubauen.“

Dank einer grandiosen Gemeinschaftsleistung – so Christian Scheuerer – ist das ehrgeizige Projekt aus dem Boden gewachsen: „So ungefähr 200 Ohlstädter Männer und Frauen haben mitgearbeitet; auch die jungen Leute haben sich engagiert. Die Einen waren aktiv am Bau beteiligt. Andere halfen mit Spenden oder brachten historische Exponate, die in der Schleifmühle eine neue Bleibe finden sollen.“ Franz Gaisreiter dokumentierte jeden Arbeitsschritt: „Etwa 4000 ehrenamtliche Arbeitsstunden dauerte es, bis die Schleifmühle fertig war. Jetzt soll sie an ein Handwerk erinnern, das 600 Jahre lang unser Dorfleben prägte.“

Wasserrad im Gemeindewappen

Wetzsteine werden zum Schärfen von Sensen und Sicheln gebraucht. Für Ohlstadt ist der Beginn der Wetzsteinmacherei für das Jahr 1350 datiert. Die notwendigen Steinplatten steckten tief im Gebirgsboden, Es gab einen eigenen Berufszweig, die das Material suchten und ausgruben: die Steinsucher. 1754 gab es in Ohlstadt 17 Steinbrüche und 19 Schleifmühlen. Pro Jahr wurden in Spitzenjahren bis zu 260000 Wetzsteine produziert und per Floß über die Loisach und die Isar in Richtung Südost-Europa transportiert.



Zur Mitte des 20. Jahrhunderts lohnte sich das Handwerk nicht mehr, billige Wetzsteine aus Kunststoff verdrängten die heimische Qualitätsware. 1953 stellte die letzte Schleifmühle in Ohlstadt ihren Betrieb ein. Bürgermeister Christian Scheuerer: „Die Erinnerung an den traditionsreichen Wirtschaftszweig verblasste. Die Kinder im Dorf wussten oft nicht mehr, welchen Hintergrund das Wasserrad in unserem Gemeindewappen hat.“

Während der vergangenen Jahrzehnte war zwar immer wieder erfolglos versucht worden, die Erinnerung an die Wetzsteinmacherei aufflammen zu lassen. Dieses Mal klappte es. Franz Gaisreiter: „Unser Antrieb ist es, die Geschichte unseres Dorfes für die kommenden Generationen sichtbar zu machen. Überall wo wir mit unserer Idee vorsprachen, rannten wir offene Türen ein. Der Bürgermeister, der Gemeinderat waren nach anfänglicher Skepsis von der Sache überzeugt.“ Die Pläne wurden nach historischen Vorgaben gezeichnet. Gaisreiter: „Das Problem war, die Mühlentechnik zu besorgen. Vieles mussten wir selber herstellen, wie etwa das große Mühlenrad aus Eichenholz.“

Die Grünanlage rund um die Mühle wurde mit Bäumen, Ruhebänken und einem Bachlauf neu angelegt. Gaisreiter: „Es ist nett zu sehen, wie die Bergwanderer, die vom Heimgarten runterkommen, ihre Füße in dem sprudelnden Wasser kühlen.“

Anfänge der Wetzsrein-Macherei

Als persönliches Dankeschön für das unermüdliche Engagement seiner Bürger*innen ließ Bürgermeister Christian Scheuerer einen ‚Stephanus‘ schnitzen. Der Schutzheilige der Steinhauer wacht in einer Glasvitrine über die Schleifmühle und die Menschen, die dort ein und ausgehen: Christian Scheuerer: „Es ist ein gotischer Stephanus geworden, der an die Anfänge der Wetzsteinmacherei in Ohlstadt erinnert.“

Info: Jeden ersten Samstag im Monat – vorerst bis Kirchweih – kann die Ohlstädter Wetzsteinmühle besichtigt werden. Jeweils von 13 bis 16 Uhr. Für Gruppen können Sondertermine vereinbart werden; Telefon: 0171-1960113. gb