Wie soll sich Bad Kohlgrub entwickeln: Dorfspaziergang und Infostand am 28. Mai

Von: Günter Bitala

Blick auf das Dorfzentrum von Bad Kohlgrub. Wie soll der Ort weiterentwickelt werden? Am 28. Mai werden die Bürger befragt. © Günter Bitala

Bad Kohlgrub – Der Aufstieg Bad Kohlgrubs zum international bekannten Kurort war nur möglich, weil weitsichtige Persönlichkeiten das Potential ihrer Gemeinde erkannten, nutzten und entwickelten. Den Menschen unterm Hörnle ist dabei immer klar gewesen: Man darf die Hände nicht in den Schoß legen, sondern muss stets neue Möglichkeiten ausloten, die das Dorf voranbringen.

Neue Chancen erkennen und wahrnehmen



In den 1990ern war die Krise im Kurwesen der Anlass, neue Chancen für den Kur- und Fremdenverkehr zu suchen. 2013 entwarf der Gemeinderat einen Rahmenplan zur Entwicklung der Ortsmitte. Zuletzt befasste sich die Studie „LebensQualiMeter“ mit der Lebensqualität der Bürger und Bürgerinnen.



Und jetzt? Der Geschäftsstellenleiter im Rathaus, Christian Hollrieder, sagt: „Wir wollen erforschen, wie wir Bad Kohlgrub noch lebenswerter gestalten können. Dazu laden wir die Einheimischen und Besucher ein, ihre Ideen einzubringen.“ Der Gemeinderat beauftragte das Planungsbüro „Die Stadtentwickler“ mit einem Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK). Neben der Ortskernsanierung geht es um konkrete Handlungsempfehlungen zur Sicherung der Denkmal geschützten und Ortsbild prägenden Bereiche – erklärt Hollrieder: „Darüber hinaus wollen wir Einzelhandel, Gewerbe, Handwerk, Gastronomie und Beherbergungsbetriebe fördern.“

Auf der Agenda stehen weiterhin der Ausbau der Barrierefreiheit, die Verbesserung des Wegenetzes und die Verkehrsberuhigung. Hollrieder: „Alles vor dem Hintergrund von Lanndschafts- und Klimaschutz.“



Bürgerbeteiligung mit Raum für den Dialog

Zur Analyse der Situation in Bad Kohlgrub werden Mitarbeiter des Planungsbüros in den kommenden Monaten Bürgerbefragungen durchführen. Parallel dazu untersucht das Planungsbüro „Ingevost“ die Verkehrssituation an der Hauptstraße.

Am Samstag, 28. Mai 2022, ist ein großer Bürger-Beteiligungstag geplant; Christian Hollrieder: „Vor EDEKA Mayr können sich die Menschen über den aktuellen Entwicklungsstand informieren, und sich mit ihren Ideen einbringen.“ Am selben Tag findet zudem ein Dorfspaziergang statt, der viel Raum zum Dialog bietet. Christian Hollrieder: „Wir wollen wissen, was gefällt den Menschen an Bad Kohlgrub? Wo liegen die Schwächen und Herausforderungen? Gibt es Ortsbereiche, in denen das Potential noch nicht ausgeschöpft wird?“ Gesucht werden Visionen für Bad Kohlgrub!

Detaillierte Informationen zum Dorfspaziergang gibt es im Rathaus unter Tel: 08845-74900. Günter Bitala