Wildschutz-Reflektoren sollen Unfälle zwischen Mittenwald und Scharnitz verhindern

Von: Wolfgang Kunz

Austausch der „Wildschutz-Reflektoren“ (v.l.): Martin Echter hält den neuen Reflektor (oben) zum Austausch durch Andreas Neuner bereit. © Wolfgang Kunz

Oberes Isartal – Auf den Straßen rund um Mittenwald haben die Wildunfälle – alleine 57 im Jahr 2021 – deutlich zugenommen. Bereits 2007 hatte Dieter Schermak im Auftrag der „Gemeindejagd Mittenwald“ blau-weiß blinkende Reflektoren auf der Staatsstraße zwischen Mittenwald und Klais an 30 Leitpfosten zur Abschreckung des Wildes angebracht. Später wurde auch die Bundesstraße 2 zwischen Krün und Scharnitz damit ausgestattet.

„Im Laufe der Jahre haben wir festgestellt, dass sich das Wild an die stetig blinkenden Lichter gewöhnt hat“, erklärt der zuständige Mittenwalder Revierleiter Martin Echter von den Bayerischen Staatsforsten, „deswegen haben wir uns für ein neues Verfahren entschieden, das wir derzeit als Bayernweites Pilotprojekt zwischen Mittenwald und Scharnitz installieren und testen“. Den Unterschied zum alten System erklärt der für das Gebiet zwischen der Arnspitze und Brunnstein verantwortliche Berufsjäger Andreas Neuner. „Entscheidend ist, dass die neuen Reflektoren nicht ständig, sondern nur dann leuchten, wenn sie vom Autoscheinwerfer angestrahlt werden. Damit soll den Tieren jedes Mal ein neues Signal zum Stehen bleiben und aufpassen gegeben werden“.

In Absprache mit der Polizei haben Echter und Neuner jetzt auf der B 2 Richtung Tiroler Grenze die dort alle 50 Meter beidseitig im Zickzack-Verfahren angebrachten alten Reflektoren abmontiert und durch 18 neue ersetzt. Die blaue Farbe, das haben Großversuche ergeben, wirkt auf Wild als Schreckfarbe. Tieraugen sind nur für die Aufnahme von Blau- und Grüntönen geeignet und die Tiere können Rot oder Orange nur in Grüntönen wahrnehmen. „In dem Bereich zwischen Mittenwald und der Grenze haben wir jährlich fünf bis acht tödliche Tierunfälle“, so Neuner, „das ist allerdings nur ein kleiner Teil der tatsächlichen Unfälle, denn viele verletzte Tiere können in den Wald flüchten und dort sterben“. Deshalb appelliert Revierleiter Echter an die Fahrzeuglenker. „Wichtig ist, dass Autofahrer bei Dunkelheit auf solchen Strecken und im Frühjahr und Herbst umsichtig fahren und besonders auf das Wild achten“.



Die Forstverwaltung Mittenwald sieht sich als Vorreiter für das neue Verfahren. „Wenn sich dieses Projekt bewährt und die abschreckende Wirkung dauerhaft anhält“, so Echter, „sollen die Reflektoren auch bei anderen Forstverwaltungen und Forstbetrieben dauerhaft eingeführt werden“. kun