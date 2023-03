Wissen rund um die Kindernotfallversorgung wurde beim Jubiläumskongress in Garmisch-Partenkirchen vermittelt

Kindernotfälle wurden simuliert: Neben medizinischen Fakten bekamen die Teilnehmenden auch praktische Tipps zur Umsetzung mit an die Hand. © Barbara Falkenberg

GAP – Wenn Kinder in Not geraten, ist das nicht nur für die Eltern eine Katastrophe. Wie man Kindern und ihren Angehörigen in dieser Ausnahmesituation am besten hilft, damit beschäftigte sich der Jubiläumskongress der Kindernotfalltage im Kongresshaus in Garmisch-Partenkirchen. Dass die Tagung nach zweijähriger Coronapause rasch ausgebucht war, ist ein Zeichen, wie wichtig das Thema ist.

So war es gut, dass man die insgesamt 38 Seminare, Tutorien und Workshops nicht nur live miterleben, sondern sich auf dieser Hybridveranstaltung auch online zuschalten konnte. Akuter Asthmaanfall, Atemwegserkrankungen, Reanimation von Kindern, die Behandlung von Schocks oder Epilepsie gehörten zu den vielfältigen Themen und Programmpunkten auf diesem größten deutschsprachigen Kongress zum Thema „Kindernotfälle“, der sich das zehnte Mal jährte.

Wie üblich gab es auch dieses Mal wieder ein Schwerpunktthema, so befasste man sich vor allem auch mit der Frage, wie Ärzte, Pfleger und anderes Personal am besten mit den unvermeidlichen Rückschlägen während einer Behandlung zurechtkommen und umgehen können. Als Beispiel diente die Extrembergsteigerin Gela Allmann, die in jungen Jahren 800 Meter in die Tiefe gestürzt war, sich schwer verletzte und zahlreiche Operationen über sich ergehen lasset musste, bevor sie sich ins Leben zurück kämpfte.

Neben medizinischen Fakten und praktischen Tipps zur Umsetzung, aktuellen Leitlinien und innovativen Ansätzen befassten sich die 45 Referenten auch mit der Sicherheit von Behandlungsteams und Patienten.



Die insgesamt gut 1000 Teilnehmer waren begeistert von der Informationsdichte und den hochkarätigen Vorträgen und Angeboten. „Es lief unheimlich gut, wir waren weit im Voraus ausgebucht“, meinte Dr. Johannes Büttner nach der dreitägigen Marathon-Veranstaltung. Der Mediziner, der vor einigen Monaten die Kinderarztpraxis von Dr. Steinberg in der St. Martin-Straße in Garmisch-Partenkirchen übernommen hat, hatte den spannenden Kongress, der sich nicht nur an Kinderärzte, sondern berufsübergreifend auch an Pfleger, Rettungskräfte und Anästhesisten und Ärzte anderer Fachrichtungen richtete, federführend organisiert. „Eben an alle, die mit Kindernotfällen konfrontiert sind“, fasste es Büttner zusammen.



Drei Tage lang ging es darum, praxisnah und praxisrelevant Wissen rund um die Kindernotfallversorgung zu vermitteln. „Notfälle von Kindern sind medizinisch viel komplexer und herausfordernder als die von Erwachsenen“, erklärte der Experte. Nicht nur, weil die Helfer neben den betroffenen kleinen Patienten auch die oft überforderten, hoch emotionalen und verzweifelten Eltern, die sich in einem Ausnahmezustand befinden, zu versorgen hätten. Auch die Gabe der Medikamente sei wesentlich komplizierter, müsste man doch in kürzester Zeit die Dosis neu berechnen. „Ein Kind mit beispielsweise 13 Kilogramm braucht natürlich viel weniger Milligramm einer bestimmten Arznei, das muss ganz genau berechnet werden, für jedes Kind und jede Altersgruppe individuell, um Überdosierungen zu vermeiden.“



Auch sei der Zeitdruck wesentlich höher, dauere es beispielsweise bei einem Atemstillstand bei einem Erwachsenen in etwa ein bis zwei Minuten, bis es zu irreparablen Hirnschäden kommt, ist diese Spanne bei einem Säugling auf etwa 30 Sekunden reduziert. „Es muss dann alles noch viel schneller gehen als ohnehin schon“, sagt Büttner weiter. Wichtig sei in der Versorgung der Kinder Notfallpatienten, dass Helfer und Behandler aller Fachrichtungen, Rettungsteam und Notaufnahme, eng zusammen arbeiten.

Ein weiteres Ziel neben Information und Austausch über medizinische Themen auf der Fachtagung war dann auch, die Abläufe der Versorgung gerade auch an den Schnittstellen zu verbessern und zu optimieren.



Deutlich wurde zudem, wie wichtig die Anwesenheit der Eltern bei einem Notfall ist. „Früher hat man sie meist weggeschickt, heute sollen sie in der Nähe ihres Kindes bleiben, um es zu beruhigen und weil man heute weiß, dass diese die Ereignisse später dann viel besser verarbeiten können“, berichtet Büttner von der wegweisenden Veränderung in der Notfallmedizin kleiner Menschen. „Die Sensibilität ist seit knapp zehn Jahren für diese Dinge gestiegen, wohl auch aufgrund unserer Tagungen, die auch diese Themen immer wieder mit in den Fokus gerückt haben.“

Dass nicht jede Versorgung von Kindern im Notfall gut ausgeht, das muss auch Büttner immer wieder am eigenen Leib erfahren und verarbeiten. „Es sind immer wieder sehr schmerzliche Erfahrungen, der Austausch gerade auf solchen Kongressen wie diesem mit Kollegen, die ähnliche Ding erleben, gibt neben einem eigenen, stabilen Umfeld Kraft und Mut.“



So gab es auf den zehnten Kindernotfalltagen wieder kein Tabu, Büttner ist wichtig, dass man ihn und seinen Medizinerkollegen nicht als Götter in Weiß betrachtet, sondern als ganz normale Menschen, gerade auch, wenn es um Kinder und ihre Behandlung geht. bf