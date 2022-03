Wohnhaus in Uffing fängt Feuer: Großeinsatz für Rettungskräfte

Die Ursache für den Brand des Uffinger Wohnhauses ist bisher noch ungeklärt. © Dominik Bartl

Uffing - Gegen 15:30 Uhr schrillten die Alarmempfänger, die Feuerwehrsirene in Uffing am Staffelsee heulte auf. Der Rettungsdienst, sowie die Feuerwehren aus Uffing, Eglfing und Murnau eilten zum Einsatzort in die Bahnhofstraße. Ein Haus mit drei Etagen hatte an der Außenseite Feuer gefangen, welches sich rasch zum Dachstuhl hinauffraß. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte unternahmen mit schwerem Atemschutz die ersten Löschmaßnahmen, was die Ausbreitung des Feuers aufs komplette Haus verhinderte.

Das Feuer hinterließ ein Bild der Verwüstung. Das Erdgeschoss zerstört und unbewohnbar, im ersten Stock das gleiche Bild. Im Dachgeschoß richteten die Flammen ebenfalls sehr großen Schaden an. Nachdem die Löschmaßnahmen ihren Erfolg zeigten, musste das Dach geöffnet werden. Die Dachplatten wurden entfernt und der Dachstuhl wurde mittels einer Kettensäge geöffnet. So wurde sichergestellt, dass auch alle Glutnester abgelöscht wurden. Zur Kontrolle setzten die Floriansjünger Wärmebildkameras ein. Verletzte gab es nach ersten Angaben nicht. Die Ursache bleibt derzeit noch ungeklärt. Die Kriminalpolizei hat noch am Donnerstag die Ermittlungen aufgenommen. Im Einsatz waren rund 60 Einsatzkräfte von den Feuerwehren, sowie weitere Kräfte von Rettungsdienst und Polizei. Zum Einsatz kamen auch die ehrenamtlichen „Helfer vor Ort“ der BRK Wasserwacht Uffing. db