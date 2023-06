Sämtliche Sicherungen durchgebrannt: Streit um laufenden Lkw-Motor eskaliert in Grainau

72-Jähriger Mann wurde bedroht und erlitt Prellungen im Brust- und Rückenbereich

Grainau – Sämtliche Sicherungen durchgebrannt waren am Mittwochmorgen, 21. Juni 2023, einem Mann aus Grainau. Vorangegangen war gegen 07:45 Uhr ein Gespräch zwischen einem 72-jährigen Ortsansässigen und einem, mit seiner Zugmaschine auf der Straße stehenden, Lkw-Fahrer. Der ältere Herr bat den Fahrer darum, den Motor auszumachen, da er bereits seit einiger Zeit im Leerlauf auf der Alpspitzstraße stand. In diesem Moment kam ein Vorgesetzter des Fahrers wutentbrannt auf den älteren Mann zu und packte diesen unvermittelt mit beiden Händen am Kragen. Er presste den Mann gegen einen Betonpfeiler und drohte ihm mit erhobener Faust Schläge an, bevor er ihn abermals am Kragen griff und energisch schüttelte. Der 72-Jährige erlitt hierbei blaue Flecken und Prellungen im Brust- und Rückenbereich. Gegen den Aggressor wird nun aufgrund Körperverletzung und Bedrohung ermittelt. kb