Zahlreiche Verkehrsunfälle wegen Schneeglätte in Garmisch-Partenkirchen und Umgebung

Obwohl die Räumfahrzeuge der Gemeinde Garmisch-Partenkirchen und der Straßenmeisterei Oberau unermüdlich im Einsatz waren, kamen die oftmals als Touristen im Landkreis aufhältigen verunfallten Pkw-Lenker mit den winterlichen Straßenverhältnissen offensichtlich an ihre Grenzen. (Symbolbild) © Polizei

GAP - Aufgrund der beginnenden Wintersaison mit einhergehenden winterlichen Straßenverhältnisse kam es am 10. Dezember 2022 in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 19:00 Uhr zu 7 Verkehrsunfällen im Dienstbereich der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen. Daran beteiligt waren insgesamt 12 Pkw, an welchen es infolge der Verkehrsunfälle zu einem Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 45.000 Euro kam. Glücklicherweise kam es zu keinerlei Personenschäden.

Obwohl die Räumfahrzeuge der Gemeinde Garmisch-Partenkirchen und der Straßenmeisterei Oberau unermüdlich im Einsatz waren, kamen die oftmals als Touristen im Landkreis aufhältigen verunfallten Pkw-Lenker mit den winterlichen Straßenverhältnissen offensichtlich an ihre Grenzen. Es befanden sich jedoch auch ortsansässige Pkw-Lenker unter den Verunfallten.

Als Einsatzschwerpunkt stellte sich wieder einmal die Staatsstraße zwischen Eibsee und Grainau heraus, auf welcher sich gleich mehrere Verkehrsunfälle ereigneten. Unter anderem wurden hier Bußgelder wegen nicht angepasster Geschwindigkeit bei winterlichen Straßenverhältnisse verhängt. Tatsächlich befanden sich auch Fahrzeuge unter den Unfall-Pkw´s, welche noch mit Sommerreifen unterwegs waren. Auch diese wurden kostenpflichtig verwarnt.

Aufgrund der Einsatzlage mussten viele Verunfallte eine längere Wartezeit bis zum Eintreffen der Polizeikräfte in Kauf nehmen, da die Polizeibeamten oftmals längere Zeit an den verschiedenen Unfallörtlichkeiten gebunden waren und aufgrund der Masse an Unfällen nicht immer sofort zur Stelle sein konnten. kb