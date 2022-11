Zu 30 Jahren Werdenfelser Hundefreunde ließ sich der Verein etwas ganz besonderes einfallen

Teilen

Andrang beim Bällebad – Nelly, Nicka, Krümel, Lucy und Maxi (v.l.n.r.) suchen nach den versteckten Leckerchen. © Barbara Falkenberg

GAP – Zum 30jährigen Jubiläum des Werdenfelser Hundefreunde e. V. (WHF), der auf seiner Homepage mit dem Slogan „Wir sind der etwas andere Hundeverein“ wirbt, hatte sich Angela Driesen-Zimmermann etwas Besonderes einfallen lassen: eine Segnung der Hunde durch die Pastorin Uli Wilhelm von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Garmisch-Partenkirchen. „Als wir uns auf unserem Hundeplatz versammelt hatten und der Psalm 23 „Ein Hirte hat einen Hund“ ertönte, da wurde es plötzlich ganz still, auch die Fellnasen hörten auf zu bellen und herumzutoben, sie spürten wohl instinktiv, dass die Segnung, die nicht nur die anwesenden, sondern auch alle anderen Vereinshunde mit einbezog, ein heiliger Moment war“, erzählt Driesen-Zimmermann, Gründungsmitglied des Vereins, dessen Mitglieder sich in den Anfängen beim Simmet am Hausberg zu den Sitzungen und mit den Hunden in freier Natur trafen: Heute ist der Verein auf einem großzügigen Areal samt kleinem Vereinsheim zwischen Garmisch-Partenkirchen und Farchant zu finden.

Hier traf man sich trotz schlechter Wetterprognose zur Jubiläumsfeier zur Segnung und anschließendem bunten Programm. Als die Anwesenden gemeinsam zur Melodie des bekannten Liedes „Danke“ speziell auf Hunde, den Verein und das Jubiläum umgedichtete Liedtexte anstimmten, waren auch das Momente mit Gänsehaut-Feeling. Doch es ging auch lustig zu auf dieser Veranstaltung, die vor allem den vielen Vierbeinern galt. So durften sie im bunten Bällebad nach versteckten Leckerlis suchen, waren zu einer „Wurstrunde“ eingeladen, bevor sie in einer kurzen Agility-Vorführung ihr Können unter Beweis stellten. Bis dahin war es trocken geblieben und als es zu tröpfeln begann, setzten sich alle im Vereinsheim bei einem Schmankerln-Buffet und Pfirsichbowle zusammen und es wurde weiter gefeiert. Driesen-Zimmermann war mit ihrem neuen Weggefährten, dem weißen Schweizer Schäferhund Nick (3), den sie nach dem Tod seiner Vorgängerin kurz vor dem Jubiläum aus einem Tierheim zu sich nach Garmisch-Partenkirchen geholt hatte, gekommen.

„Wir sind schon ein tolles, eingespieltes Team“, verriet die 67jährige ehemalige Dolmetscherin, die seit 26 Jahren Schriftführerin bei den Werdenfelser Hundefreunden ist. Für sie sind ihre Hunde all die Jahrzehnte über verlässliche Partner gewesen, auch als sie noch berufstätig war. „Wenn ich nach einem anstrengenden Arbeitstag nach Hause gekommen bin – tagsüber haben Freunde sich um meine Lieblinge gekümmert – dann war das erste, Hundeleine nehmen und raus in die Natur. Meine Vierbeiner waren und sind mein Lebenselexier.“ Nick ist der vierte Hund, der mit ihr radelt, wandert oder auf Skitour geht. Wie für die meisten der anderen 84 Vereinsmitglieder mit ihren insgesamt rund 120 Hunden sind Tiere nicht bloß ein Hobby, sondern Lebensmittelpunkt. Auch Cornelia Scheuber (61) aus Burgrain hat zu der elfjährigen Mischlingshündin Siena aus Bosnien und dem fünfjährige Shar Pei- Mailin ein inniges Verhältnis. Neben der Liebe zu ihren Fellnasen verbindet alle auch die in den 30 Jahren immer weiter gewachsene Gemeinschaft mit Gleichgesinnten. „Wir sind ein eingeschworener Haufen“, bringt es Martina Hennig (51) aus Garmisch-Partenkirchen kurz und bündig auf den Punkt.

Kurz nach der Geburt ihres heute neunjährigen Bolonka Zwetnas Krümel trat sie dem Verein bei und ist inzwischen erster Vorstand. Es gibt kaum ein Wochenende, an dem die beiden nicht auf dem Vereinsgelände anzutreffen sind. „Hier kann ich mich erholen, entspannen und mit anderen unkompliziert in Kontakt kommen, während Krümel sich mit seinen Spielkameraden austobt.“ Für sie und alle anderen war das runde Jubiläum eine willkommene Gelegenheit, wieder einmal in größerer Runde zusammenzukommen. Bis in den Abend hinein saß man gemütlich beisammen, lauschte der Gitarrenmusik von Uli Wilhelm, die von ihrem Ehemann Karl auf der Ziach begleitet wurde und tauschte sich über die eine oder andere Reise, über gemeinsam erlebte Ausflüge oder Anekdoten rund um die Hunde aus. Der Verein ist offen für neue Mitglieder und wer mag, der ist herzlich eingeladen, einmal vorbeizuschauen. bf