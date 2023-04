Zu 397 Einsätzen rückte die Freiwillige Feuerwehr Garmisch im vergangenen Jahr aus

Teilen

Beförderte und Geehrte der Freiwilligen Feuerwehr Garmisch auf einen Blick. © Klaus Munz

GAP – „Zu 397 Einsätzen wurde die Freiwillige Feuerwehr Garmisch im vergangene Jahr gerufen, davon waren 83 Brandereignissen geschuldet“, berichtete 1. Kommandant Peter Gröbl bei der Mitgliederversammlung der Wehr in der Bayernhalle. Der größte Block bei den Einsätzen fiel dabei auf die „Technischen Hilfeleistungen“. „Von der Wohnungsöffnung bis zum Verkehrsunfall“, listete Gröbl auf. Dazu kamen noch 67 Sicherheitswachen und 54 Einsätze durch Brandmeldeanlagen. Nicht so schnell vergessen werden die Aktiven den 3. Juni mit dem tragischen Zugunglück bei Burgrain.

„Dieser Einsatz hat aber verdeutlicht, dass die gute Ausbildung der Helfer aller Organisationen und professionelles Gerät bei derartigen Situationen absolut wichtig sind“, bekräftigte Gröbl. Bürgermeisterin Elisabeth Koch lobte das Engagement der Wehren. „Auf die beiden örtlichen Wehren ist zu 100 Prozent Verlass!“ Auch gesellschaftlich brachte sich die Wehr ein und beteiligte sich mit vielen aktiven und passiven Mitgliedern beim 150-jährigen Jubiläum des Nachbarvereins Partenkirchen. „Mit viel altem Gerät und historischen Fahrzeugen bereicherten wir den Festzug und die historische Übung“, berichtete der 1. Vorsitzende Frank Richling.



Landrat Anton Speer überreichte Andreas Aichinger stellvertretend für jene 77 Kameraden der Wehr, die sich aktiv für den G7-Gipfel einbrachten, das entsprechende Erinnerungsabzeichen samt Urkunde. Jene Großveranstaltung im Schloss Elmau erforderte alleine bei den Garmischer Freiwilligen über 2705 Einsatzstunden in 29 Zwölf-Stunden-Schichten. Kreisbrandrat Hannes Eitzenberger hatte dann die schöne Aufgabe, Karl und Franz Neff, Hermann Ostler, Martin Stasch, Martin Schießlbauer und Frank Richling für 40 Jahre aktiven Dienst auszuzeichnen. Sieben junge Anwärter wurden unter den Klängen der Bayernhymne vereidigt und somit als vollwertige Aktive in die Wehr aufgenommen.



Zahlreiche Beförderungen, Ehrungen für Dienstjahre und langjährige Mitgliedschaft im Feuerwehrverein schlossen sich an. 40 Jahre gehört mittlerweile Hansjörg Hutter dem Verein an, Christoph Ostler, Martin Klöck, Max Wank und Leonhard Fink können sogar auf 50 Jahre Mitgliedschaft zurückblicken. Zuvor segnete Pfarrer Josef Konitzer nach dem Jahresamt am Mohrenplatz einen neuen Mannschaftstransportwagen auf Mercedes-Sprinter-Basis. Dieser konnte mit hoher Bezuschussung aus dem G7-Fördertopf angeschafft werden. mun