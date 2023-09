Unbekannter Täter fügt Stute in Garmisch-Partenkirchen schwere Verletzungen zu

Hinweise zu diesem grausamen Fall werden dringend gesucht (Symbolbild). © dpa

GAP - In der Nacht von Freitag auf Samstag (1./2. September) ereignete sich ein erschreckender Vorfall in einem Pferdestall in der Klammstraße. Der Besitzer einer dreijährigen Stute erstattete am Samstagvormittag Anzeige bei der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen, nachdem er bei der morgendlichen Pflege seines Tieres auf starke Verletzungen im Genitalbereich gestoßen war. Diese Verletzungen umfassten Schwellungen und Schürfwunden, sowohl äußerlich als auch im Inneren des Tieres, vermutlich verursacht durch den Einsatz eines Gegenstandes.

Da das Pferd während des Vorfalls in seiner Box eingesperrt war, schloss die hinzugezogene Tierärztin aus, dass das Tier sich diese schweren Verletzungen selbst zugefügt haben könnte. Daher wird angenommen, dass das Pferd absichtlich von einer bislang unbekannten Person misshandelt wurde. Die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und bittet die Öffentlichkeit um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08821/9170.

PETA setzt eine Belohnung von 500 Euro aus, um zur Aufklärung beizutragen. Informationen, die zur Verurteilung des Täters führen, werden honoriert. PETA kann unter der Nummer 0711-8605910 oder per E-Mail (whistleblower@peta.de) erreicht werden, auch anonym. Tierquälerei ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat gemäß Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes, die mit Geldstrafen oder Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren geahndet werden kann! kb