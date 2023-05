Die Zahnradbahn auf die Zugspitze wird mithilfe des Freistaats modernisiert

An der BZB Haltestelle Hausberg wurde der Förderbescheid überreicht: (v.l.) Stephan Märkl, 1. BGM Grainau; Matthias Stauch, Vorstandsvorsitzender BZB; Minister Christian Bernreiter; Elisabeth Koch, 1. BGMin GAP; Karl Dirnhofer, Technischer Leiter BZB. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

GAP - Die Strecke der über 90 Jahre alten Zahnradbahn wird durch die Bayerische Zugspitzbahn Bergbahn AG umfassend saniert. Im Fokus steht dabei die Talstrecke zwischen Garmisch-Partenkirchen und Grainau. Der Freistaat beteiligt sich mit 2,3 Millionen Euro an dem Vorhaben.

Die Zahnradbahn auf die Zugspitze ist nicht nur eine wichtige Attraktion für den Tourismus in Bayern, die seit über 90 Jahren Fahrgäste aus aller Welt bis nahe an den höchsten Gipfel Deutschlands bringt, sondern im Abschnitt zwischen Garmisch-Partenkirchen und Grainau auch ein wichtiges Nahverkehrsmittel für die Region.



Um hier weiterhin ein attraktives Angebot bieten zu können, investiert die Zugspitzbahn Bergbahn AG in die Erneuerung ihrer Gleis- und Oberleitungsanlagen insgesamt 2,9 Millionen Euro. Im Rahmen eines bayerischen Sonderförderprogramms zur Erneuerung der Infrastruktur beteiligt sich der Freistaat mit 2,3 Millionen Euro an dem Vorhaben. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter überreichte im Beisein der Ersten Bürgermeisterin von Garmisch-Partenkirchen, Elisabeth Koch, und dem Ersten Bürgermeister der Gemeinde Grainau, Stephan Märkl, den Förderbescheid an den Geschäftsführer der Zugspitzbahn Bergbahn AG, Matthias Stauch. Die Freude war bei allen Beteiligten groß.

Während eines ersten Bauabschnitts ist die Strecke zwischen dem Zugspitzbahnhof Garmisch-Partenkirchen und der Haltestelle Kreuzeck/Alpspitzbahn aktuell noch bis 19. Mai 2023 gesperrt; Busse verkehrten als Schienenersatzverkehr. Die Sanierungsarbeiten werden anschließend nach der Sommersaison im November 2023 fortgesetzt.

Die Strecke der über 90 Jahre alten Zahnradbahn wird durch die Bayerische Zugspitzbahn umfassend saniert. Im Fokus steht dabei die Talstrecke zwischen Garmisch-Partenkirchen und Grainau, auf dem der Freistaat die Züge als Nahverkehrsangebot bestellt. Nach über 40 Jahren werden hier unter anderem die Holzschwellen durch Betonschwellen ersetzt, die Schienen erneuert und auch der sogenannte Unterbau neu aufgebaut. Im Bereich des Fußgängerübergangs Riessersee bis zum Katzensteintunnel wird zudem das Tragseil der Fahrleitung komplett ausgetauscht. Hier sind bisher überwiegend noch Originalteile vom Bau der Zahnradbahn aus dem Jahr 1929 im Einsatz. kb