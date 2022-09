Zum 21. Mal besuchten die Kollegen der Feuerwehrschule Regensburg ihre Krüner Freunde

Von: Wolfgang Kunz

Zum 21. Mal beim Sommerfest. Die Regensburger Kollegen (ab 2.v. l.) Franz Liegl, Mark Schleinhofer, Bernhard Karl, Rolf Rosner und Thomas Gauer wurden von Kommandant Anton Simon (l.)und Florian Holzer (r.) empfangen. © Wolfgang Kunz

Krün – Nachdem das traditionelle Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr an Maria Himmelfahrt im letzten Jahre Corona bedingt ausfallen musste, durften sich heuer der Vorsitzende des Feuerwehrvereins Florian Holzer und Kommandant Anton Simon wieder über mehrere Hundert Besucher freuen.

Zum 21. Mal in Folge haben dabei die Kollegen der Feuerwehrschule Regensburg ihre Freunde in Krün besucht. Aber nicht wie bisher mit dem Fahrrad, sondern – das Alter lässt grüßen – auf vier Vespa-Motorrollern. „Über die gleiche Strecke wie immer einschließlich Übernachtung in Zorneding“, erklärte Sprecher Franz Liegl, der heuer beim G7-Gipfel schon mit den Krüner Kollegen am Schloss Elmau im Einsatz war, „wegen Wochenend-Sperrung des Kesselbergs für Krafträder sind wir aber über Lenggries gekommen“.

Nach ihrer 21. Ankunft - zuvor hatten sie als Radler bei 20 Besuchen und jeweils 240 Kilometer Strecke rund 4.800 Kilometer geschafft – wurden sie von Holzer und Simon mit einem kühlen Märzenbier begrüßt. Für Spezialitäten aus der Feuerwehrküche, kühle Getränke und 50 selbstgebackene Kuchen hatten 90 weibliche und männliche Helfer gesorgt – einschließlich der jungen Wehrmänner, die hinter den Kulissen als „Geschirrspülmaschine“ im Einsatz waren.

An die jungen Besucher war mit einem Glücksrad, einer Spritzübung und Mitfahrt mit dem Löschfahrzeug LF 10 im Ortsgebiet zwecks Nachwuchswerbung sowie mit dem von der Wasserwacht Mittenwald durch Katharina Latzelsperger und Vincent Bühring besetzten Kinderschmink-Stand gedacht. In den Zelten haben erneut die Heubachtaler Musikanten mit ihrem Dirigenten Alfred Höbel und die Rodler–Musi aus Partenkirchen aufgespielt. Begonnen hatte das Sommerfest mit einem von der Musikkapelle Krün angeführten Marsch der Wehrleute vom Rathaus zum Feuerwehrhaus. „Der Erlös des Festes“, versichert Holzer, „wird zur Refinanzierung von zwei neuen Fahrzeuge verwendet, die unsere Gemeinde im Voraus bezahlt hat“. kun