Weltcup-Wochenende am Gudiberg in Partenkirchen

Endlich dürfen auch wieder Zuschauer zu den Weltcuprennen kommen. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Endlich: Es dürfen wieder Zuschauer zu Weltcuprennen in Deutschland kommen. An diesem Wochenende finden zwei Slalomwettbewerbe der Herren in Garmisch-Partenkirchen statt.

Neben den langersehnten Wettkämpfen vor Publikum ist auch seit langer Zeit wieder einmal der Gudiberg Austragungsstätte für Rennen. Erstmals seit elf Jahren wird dort an einem der schwersten Hänge der Welt wieder gefahren. Das letzte Mal war dies bei der heimischen Ski-Weltmeisterschaft 2011 der Fall, als der Franzose Jean-Baptiste Grange Gold gewann. Falls Garmisch-Partenkirchen den Zuschlag für die Ski-Weltmeisterschaften 2027 erhält (die Entscheidung fällt Ende Mai), werden die Slalomwettbewerbe ebenfalls am Gudiberg ausgetragen.

Ein Weltcuprennen auf dem Berg in Partenkirchen neben der Sprungschanze gab es übrigens zuletzt im Jahr 2010 beim Weltcup-Finale. Damals siegte Felix Neureuther vor dem Österreicher Manfred Pranger und André Myhrer aus Schweden.

An diesem Samstag finden die beiden Durchgänge um 9.30 Uhr und um 12.30 Uhr statt. Am Sonntag geht’s um 9.10 Uhr und um 12.30 Uhr los. Geplant wird für beide Rennen mit einer maximalen Zuschauerzahl von 3000. Es gilt 2G und FFP2-Maskenpflicht. Tickets wird es nur im Vorverkauf geben. Die Karten kosten 25 Euro.



Die Rennen sind die Revanche für die Olympischen Winterspiele, die am vergangenen Sonntag in Peking zu Ende gegangen sind. Dort hatte Clement Noel Gold im Slalom gewonnen. Der Franzose verwies Johannes Strolz aus Österreich und den norwegischen Weltmeister Sebastian Foss-Solevaag auf die Ränge zwei und drei. Schladming-Sieger Linus Straßer aus München belegte als bester Deutscher Rang sieben. Wie er wohl am Gudiberg abschneiden kann?

Für personalisierte Ticketreservierungen bitte unter https://www.skiweltcup-garmisch.com informieren. Die Zutrittsbeschränkung lautet 2G. Die Nachweise und Ausweispapiere werden vor Ort am Stadioneinlass kontrolliert. In den umliegenden Straßen und Parkplätzen im Ortsteil Partenkirchen wird es an den beiden Tagen zu Behinderungen und Straßensperrungen kommen. Der Veranstalter bittet, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Es werden Shuttle-Busse für die Besucher angeboten. tf