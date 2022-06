Zwei Anzeigen sind die Folge: Schwarzangeln am Schmalensee und Picknick im Landschaftsschutzgebiet

Am Wochenende wurde im Isartal ein Mann beim Schwarzangeln erwischt, und einer bei einem Picknick im Landschaftsschutzgebiet. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Oberes Isartal - Am Wochenende wurde im Isartal ein Mann beim Schwarzangeln erwischt, und einer bei einem Picknick im Landschaftsschutzgebiet.

Beim Schwarzangeln am Schmalensee erwischt

Eine Anzeige nach dem Bayer. Fischereigesetz erwartet einen 33-jährigen Österreicher, der am Sonntag, 16:00 Uhr, vom Fischereiaufseher am Schmalensee kontrolliert wurde. Der Mann ließ seine Angel in den See hängen und konnte nur einen österreichischen Fischereischein vorzeigen. Eine Genehmigung, die ihm das Angeln am Schmalensee erlaubt, hatte er zuvor nicht eingeholt.

Picknick im Landschaftsschutzgebiet

Eine Anzeige nach dem Bayer. Naturschutzgesetz erwartet einen 31-jährigen Mann aus dem Landkreis München, der am Samstag, 21:00 Uhr, seinen Pkw auf der Liegewiese am Barmsee abstellte, um dort mit seiner Begleitung zu picknicken. Da er die Hinweise eines Passanten vehement ignorierte, wurde die Polizei verständigt. Den Anweisungen der Streifenbesatzung der Polizeiinspektion leistete er schließlich Folge und suchte sich ein anderes Plätzchen. kb