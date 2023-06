Zwei Fahrradfahrer aus Garmisch-Partenkirchen bei Verkehrsunfällen verletzt

Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen kam es am Freitagvormittag zu zwei Verkehrsunfällen mit beteiligten Radfahrern. (Symbolbild) © Madrabothair/PantherMedia

GAP - Am Freitagvormittag kam es im Landkreis Garmisch-Partenkirchen zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen jeweils Radfahrer verletzt wurden. Eine 88-jährige Radfahrerin und ein 34-jähriger Radfahrer, beide aus Garmisch-Partenkirchen, mussten im Klinikum Garmisch-Partenkirchen mit mehreren Verletzungen behandelt werden.

Gegen 09:20 Uhr fuhr die 88-jährige Garmisch-Partenkirchnerin mit ihrem Fahrrad auf der Bahnhofstraße in Richtung Von-Brug-Straße. Zeitgleich verließ ein 66-jähriger Verkehrsteilnehmer aus dem Landkreis mit seinem PKW eine Grundstückseinfahrt und übersah dabei die kreuzende ältere Dame. Die Kollision führte dazu, dass die Radfahrerin auf die Straße stürzte und sich Prellungen sowie eine Platzwunde am Kopf zuzog. Sie wurde daraufhin im Klinikum Garmisch-Partenkirchen behandelt. Es wurde bereits ein Ermittlungsverfahren gegen den Autofahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr eingeleitet.

Der zweite Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrrad ereignete sich nur kurze Zeit später gegen 09:45 Uhr in Farchant. Die beiden Beteiligten waren ein 36-jähriger Autofahrer aus Mittenwald und ein 34-jähriger Fahrradfahrer aus der Marktgemeinde. Sie befuhren die Partenkirchner Straße in nördlicher Richtung. Als der PKW an der Zulassungsstelle ordnungsgemäß nach links abbog, bemerkte dies der dahinter fahrende Fahrradfahrer zu spät. Er hatte bereits zum Überholen angesetzt. Es kam zu einer leichten Berührung zwischen Auto und Rad. Der Radfahrer stürzte und erlitt dabei eine Fraktur des linken Schlüsselbeins und mehrere Schürfwunden, die im Klinikum Garmisch-Partenkirchen behandelt werden mussten. kb