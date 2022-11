Zwei Wildunfälle ereigneten sich bei Mittenwald

Teilen

Nach dem Anstoß entfernte sich das Tier vom Unfallort in den Wald. Um den Hirsch kümmerte sich der zuständige Jäger. (Symbolbild) © PantherMedia / roland brack

Oberes Isartal - Am gestrigen Montag kam es zu zwei Wildunfällen im Isartal. Bei beiden Unfällen verschwand das Tier nach dem Anstoß im Wald.

Zur Unfallzeit befuhr ein 42-jähriger Mann aus dem Isartal mit einem Pkw die Staatsstraße 2542, von Mittenwald kommend, in Richtung Klais. Kurz vor der Schmalenseehöhe querte von rechts kommend ein Hirsch die Fahrbahn. Der 42 Jährige konnte einen Zusammenstoß mit dem Tier nicht mehr verhindern. Nach dem Anstoß entfernte sich das Tier vom Unfallort in den Wald. Um den Hirsch kümmerte sich der zuständige Jäger. Durch den Zusammenstoß wurden der 42 Jährige und sein Mitfahrer nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 1500,- Euro.

Zur Unfallzeit befuhr ein 65-jähriger Mann aus dem Landkreis Dillingen an der Donau, mit einem Kastenwagen, die Bundesstraße 2, von Mittenwald kommend, in Richtung Landesgrenze / Scharnitz. Auf Höhe Brunnstein querte unvermittelt ein Hirsch, von rechts kommend, die Fahrbahn. Der 65 Jährige konnte, trotz einer Vollbremsung, einen Zusammenstoß mit dem Tier nicht mehr verhindern und stieß frontal mit dem Hirsch zusammen. Der Hirsch verschwand nach dem Anstoß im Wald; der zuständige Jäger wurde verständigt. Das Fahrzeug des 65 Jährigen war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden; es entstand Sachschaden in Höhe von 10 000,- Euro. Der 65 Jährige selbst wurde durch den Unfall nicht verletzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeuges war die Bundesstraße 2, an der Unfallstelle, nur einspurig befahrbar. Neben Polizei waren am Unfallort, die Feuerwehr Mittenwald mit 12 Mann und die Straßenmeisterei. kb