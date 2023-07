Zweifacher Fahrraddieb wurde in Mittenwald erwischt

Der 28-jährige Tourist bediente sich an zwei Fahrrädern, bevor er von der Polizei Mittenwald aufgehalten wurde. (Symbolbild)

Polizei erwischt zweifachen Fahrraddieb in Mittenwald

Auf frischer Tat ertappt wurde am Dienstag, den 18.07.2023, ein 28-jähriger Tourist, der gleich zweimal ein unversperrtes Fahrrad in Mittenwald entwendete. Das erste Rad nahm er gegen 11:30 Uhr im Ortsteil Gries an sich und fuhr damit zum Bahnhof, um es dort fünf Minuten später gegen ein höherwertiges Mountainbike auszutauschen.

Aufmerksame Bürger meldeten den sich verdächtig verhaltenden Mann bei der Polizei und die Streife der Polizeiinspektion Mittenwald konnte ihn noch in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs festnehmen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Bislang konnte nur der Eigentümer des Rades aus dem Gries ermittelt werden. kb