Zwischenbilanz bei Ukraine-Aktion: Das Blaue Land hilft!

Von: Günter Bitala

Die Bürgermeister der Blaue-Land-Gemeinden luden Helfer und Spender der Ukraine-Aktion ‚Das Blaue Land hilft‘ zum Vergeltsgott vor das Murnauer Rathaus ein. © Günter Bitala

Murnau – Neulich sprach eine ältere Riegseerin ihren Bürgermeister auf der Straße an. Sie habe eine kleine Ferienwohnung, die wolle sie für Geflüchtete zur Verfügung stellen – und schob gleich die Frage hinterher: Ich weiß aber nicht, ob sie den Ansprüchen genügt? Freilich genügt sie, lachte Jörg Steinleitner „Wir sind über jedes Angebot froh!“

Die Hilfsbereitschaft für die Menschen in und aus der Ukraine ist rund um den Staffelsee riesengroß, das nahmen die Bürgermeister der neun ‚Blaue-Land-Gemeinden‘ zum Anlass, den vielen Helfern und Spendern „Vergelt`s Gott“ zu sagen.

Bürgermeister Rolf Beuting lud dazu und zur Zwischenbilanz vor das Murnauer Rathaus ein: „Die Meldung im Radio vom russischen Angriff auf die Ukraine war keine zwei Stunden alt, da rief mich bereits Alexander Diener an, mit dem Hilferuf: Wir müssen etwas tun!“ Es kam das Projekt ‚Das Blaue Land hilft‘ ins rollen. Rolf Beuting: „Jeder hilft und gibt, wo und wie er kann – Hilfsgüter, Geld, Zeit!“ Bis Ende März sind mehr als 165.000 Euro an Barspenden zusammengekommen; der Wert der Sachspenden berechnet sich auf rund 500.000 Euro. Das heißt, bereits drei 40-Tonnen-LKW transportierten die hochwertigen Hilfsgüter in die westukrainische Stadt Lwiw (Lemberg). Rolf Beuting: „Alexander Diener hat gute Kontakte zur Stadtverwaltung von Lwiw, von dort bekommen wir Listen mit Waren, die dringend gebraucht werden. So konnten wir für das städtische Krankenhaus bereits einen 400kW-Stromgenerator und einen gebrauchten, aber voll ausgestatteten und mit neuem TÜV versehenen Rettungswagen beschaffen.“ Die Waren werden von der Eschenloher Spedition Wittwer an die polnisch-ukrainische Grenze bei Jaroslaw gefahren, und dort an Mitarbeiter der Stadt Lwiw übergeben, die die Verteilung vor Ort koordiniert.



Unterdessen kündigte Bürgermeister Rolf Beuting eine Erweiterung des Hilfsangebotes an: „Neben den Hilfslieferungen nach Lwiw, die weiterlaufen sollen, werden wir jetzt einen Schwerpunkt bei den Ukrainern setzen, die bereits zu uns gekommen sind, und unsere Betreuung im Blauen Land benötigen.“ Dazu sind die Kennenlerntreffen im Kulturpark gedacht, jeden Sonntag ab 14 Uhr bei der Konzertmuschel. gb