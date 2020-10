Kreispolitiker wünschen sich Mobilitätsmanager 

Alle Mobilitäts- und Verkehrsthemen, die im Landkreis Garmisch-Partenkirchen anfallen, bündeln - das will der Kreisausschuss. Entstehen soll eine Stabsstelle im Landratsamt.

Landkreis – Fünf Anträge waren es am Ende, die der Kreisverwaltung zu diesem Thema vorlagen. Vier davon tendierten in eine Richtung: Der Landkreis soll ein Mobilitätsmanagement in seiner Behörde installieren. ÖDP, CSU und Grüne waren sich einig – ein seltenes Bild, eine seltene Allianz. Nur die SPD verfolgte einen anderen Ansatz, favorisierte eine externe Lösung. Der aber erteilten die Mitglieder des Kreisausschusses eine deutliche Abfuhr. Sie sehen das Thema Verkehr und Mobilität in der Region besser beim Amt vor Ort angesiedelt – als Stabsstelle beim Landrat direkt. Diese Empfehlung sprachen sie – in Abwesenheit des SPD-Vertreters – dann auch einstimmig an den Kreistag aus.

Die Bündelung sämtlicher Mobilitätsthemen im Landkreis – diese Vorgabe stand im Zentrum der vier Anträge. Ein Wunsch, der in der Kreisverwaltung nicht auf taube Ohren gestoßen ist. „Wir sehen den Bedarf“, betonte Kreisbaumeister Alkmar Zenger, der sich des Themas im Ausschuss angenommen hatte. „Wir wurden zuletzt überhäuft mit Anfragen.“ Speziell eben auch aus den neuerdings über die Maße belasteten Gemeinden wie beispielsweise Grainau, Eschenlohe oder Krün. Daher sprach sich auch die Verwaltung dafür aus, den Anregungen aus den Fraktionen zu folgen. In der Sitzung ging es nun noch um die Umsetzung.

Dazu referierte zunächst einmal Dr. Elisabeth Zeitler, die aktuell für den Kreis das Projekt InnoMobGaPa betreut, das einen ähnlichen Ansatz verfolgt, mithilfe professioneller Unterstützung beispielsweise durch das Fraunhofer-Institut ein innovatives Mobilitätskonzept für den Landkreis zu erarbeiten. Dieses läuft in Phase eins noch bis Jahresende, wird möglicherweise bis Ende März 2021 verlängert. Bis Dezember muss der Landkreis sein Konzept einreichen, das eine Fachjury dann bewertet und entscheidet, ob die Region als eine von 15 Bewerbern in Phase zwei einsteigen kann. Darin soll es um die Schaffung einer digitalen Infrastruktur für Mobilitätsangebote gehen. Eine Entscheidung ist für Mai 2021 angekündigt.

Vor Ort sind Zeitler und Co. bereits soweit, dass sie die Arbeitsbereiche für ein Mobilitätsmanagement festgezurrt haben. Darin geht es um die Entwicklung einer Strategie, die Umsetzung konkreter Angebote, Information und Öffentlichkeitsarbeit sowie letztlich die Begleitung der Projekte. Um später richtig in das Konzept einsteigen zu können, braucht es aber die Struktur, die innerhalb des Landratsamtes geschaffen werden soll. Zenger erläuterte den Ist-Zustand, der die Mitglieder des Kreisausschusses nicht nur einmal zum Kopfschütteln veranlasste. Die Mobilitätsthemen sind aktuell in der Verwaltung auf vier Sachgebiete verteilt. „Bei den Liegenschaften gibt es zum Beispiel neun Stunden für Mobilitätsmanagement“, nannte Zenger ein Beispiel. „Die Frage ist, wie wir diese Bereich zusammenführen können?“ Die Antwort der Behörde: eine Stabsstelle beim Landrat. „Wir haben überlegt, ob eine Abteilung, ein Sachgebiet oder ein Fachbereich das Richtige wäre, aber angesichts der Herausforderungen, denen sich der Landkreis stellen muss, ist die Stabsstelle unser Favorit.“

Damit stieß Zenger auf große Gegenliebe bei den Politikern. „Das muss als Stabsstelle eingerichtet werden, damit was läuft, nur dann hat es auch Wirkung“, merkte Peter Imminger als Kopf der CSU-Fraktion an. Rolf Beuting (ÖDP) pflichtete ihm bei: „Die verschiedenen Stellen müssen zusammengefügt werden und sollten in der Obhut des Landrats liegen.“ Michael Kleißl, Geschäftsführender Beamter im Landratsamt, merkte an, dass „auch der Chef der Sache positiv gegenüber steht“. Landrat Anton Speer (Freie Wähler) hatte sich vor diesem Punkt der Tagesordnung zu einem wichtigen Termin verabschiedet.

Letztlich stand die Geldfrage noch offen: Aber auch darauf hatte Zenger die Antwort parat. Die Vollzeitstelle werde mit rund 80 000 Euro zu Buche schlagen, ein Arbeitsplatz sei bereits eingerichtet und könne weiter verwendet werden. Das Mobilitätsmanagement wird darüber hinaus mit einem jährlichen Budget von 15 000 Euro ausgestattet. Dass es sich bei der neuen Kraft um Dr. Zeitler handeln könnte, wurde am Rande der Sitzung bereits gemunkelt. Dazu gab es aber keinerlei Stellungnahmen.

Eine Anregung von Thomas Schwarzenberger (CSU) nahm Vize-Landrat Dr. Michael Rapp (CSU) in den Beschluss mit auf: Wer immer die Stelle bekleiden wird, solle künftig regelmäßig den Gremien Bericht erstatten. „Nicht, dass es so läuft wie bei der Wirtschaftsförderung, da haben wir auch eine Stabsstelle, man hört aber nicht oft, was passiert.“