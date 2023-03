Kröten & Co. bei Grafenaschau verschwinden still und leise

Eine prächtige Erdkröte auf einem völlig ausgetrockneten Boden. © Marcel Schädler/Panthermedia

Auch der Bestand an Grasfröschen hat in den vergangenen Jahren mehr und mehr abgenommen. © Karl-Josef Hildenbrand/DPA

Der Bestand an Amphibien geht am Rande und im Murnauer Moos deutlich zurück. Das haben Erhebungen des Landesbunds für Vogel- und Naturschutz (LBV) in Garmisch-Partenkirchen für den Bereich Grafenaschau ergeben. Die LBV-Helfer bereiten sich derzeit wieder auf ihre Einsätze während der Laichwanderungen vor.

Grafenaschau/Landkreis – Jetzt ist es amtlich, zumindest beim Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) in Garmisch-Partenkirchen. Der Bestand an Amphibien wie Grasfröschen und Erdkröten am und im Murnauer Moos, aber auch in anderen Teilen des Landkreises nimmt ab. Der Rückgang, den die ehrenamtlichen Helfer des LBV festgestellt haben, ist besorgniserregend. „Es waren in den vergangenen Jahren schon Jahr für Jahr leichte Rückgänge an den beobachteten und betreuten Strecken an der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Eschenlohe und Grafenaschau beziehungsweise Murnau-Westried und Grafenaschau zu verzeichnen, aber 2022 war es richtig deutlich“, sagt Brigitte Wegmann, die sich beim LBV unter anderem um den Amphibienschutz kümmert und seit ein paar Jahren die Entwicklungen auch schriftlich festhält.

Aufbau eines Krötenzauns an der Schwaigener Straße durch den LBV: Gudrun Jänicke (v.l.), Dieter Pirkl, Christine Matthes, Eva Kriner (halb verdeckt) und Margot Böhmer helfen mit. © Heino Herpen

Der Grund für den Schwund ist laut Wegmann nicht eindeutig auszumachen. Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus mehreren Faktoren. Hauptgrund aber dürften die immer wärmeren Temperaturen und trockeneren Sommer sein. „Gelbbauchunken zum Beispiel laichen unter anderem in mit Wasser gefüllten Spurrillen von Traktoren und anderen, größeren Fahrzeugen. Diese Rillen trocknen mittlerweile viel schneller aus, als noch vor ein paar Jahren. Da hat der Laich keine Chance.“

Mit Wasser gefüllte Spurrillen trocknen schneller aus als früher

Besonders auffällig war der Rückgang an gerade erwachten Erdkröten und Grasfrösche, die Jahr für Jahr nördlich und südlich von Grafenaschau während ihrer Wanderung die Gemeindeverbindungsstraße überqueren, um zu ihren Laichplätzen zu gelangen. Waren es beispielsweise 2020 zwischen Murnau-Westried und Grafenaschau noch 1123 Erdkröten, ging die Zahl 2021 auf 776 und 2022 auf 714 zurück. Bei den Grasfröschen waren es 2020 noch 18 Stück, 2022 nur mehr sechs. „Besonders im Bereich zwischen Sportplatz und dem Dorfrand von Grafenaschau wurden viel weniger Tiere als sonst eingesammelt und über die Straße getragen“, erklärt Wegmann. „Da waren früher die meisten, heute sind da die wenigsten. Ob da im Winterlebensraum was los war und sie jetzt woanders gehen, oder ob da die Wiesen oder Flächen anders bewirtschaftet wurden, man weiß es nicht.“ Auch im Bereich südlich von Grafenaschau waren es 2022 deutlich weniger Tiere.

Etwa 50 Prozent der 20 in Deutschland lebenden Amphibienarten stehen auf der „Roten Liste der gefährdeten Arten“, in Bayern sind es zehn von 19 Arten (Quelle: Homepage des Landesbunds für Vogel- und Naturschutz). Besonders dramatische Rückgänge gab es in den vergangenen Jahren bei Gelbbauchunken, Kreuz- und Wechselkröten, der Geburtshelferkröte und beim Laubfrosch. Auch einstmals häufige Arten wie der Teichmolch und der Grasfrosch mussten zuletzt auf die amtliche „Vorwarnliste“.

Das Verschwinden der Kröten und Frösche reißt ein empfindliches Loch in die Nahrungskette

Die Gefährdung von Amphibien und ihr Verschwinden reißt ein empfindliches Loch in die natürliche Nahrungskette. Alle Lurche fressen Käfer, Spinnen, Würmer, sie sind aber auch wichtige Beutetiere für Vögel, Reptilien und Säugetiere. So hat jede einzelne Art ihre Bedeutung im Ökosystem, ihr Aussterben bedeutet stets auch einen Verlust an anderer Stelle. In ihre Lebensräume wurde in den vergangenen 50 Jahre so massiv eingegriffen, dass viele Arten nur noch wenig passende Flächen finden. Laichgewässer wurden vernichtet oder verschmutzt und viele Hektar wertvolle Auenflächen durch Hochwasserdämme und Uferverbauung trockengelegt. Feuchte Wiesen wurden drainiert, Hecken und Säume abgeholzt und in einheitliche Areale umgewandelt. Auch der fortschreitende Flächenverbrauch durch Wohn- und Gewerbegebiete sowie die Zerschneidung der Landschaft durch Siedlungen und Straßen erschweren den Tieren das Überleben. Gerade die hoch bedrohte Kreuzkröte, die Gelbbauchunke und der Laubfrosch brauchen strukturreiche Landschaften, Pfützen, wilde Hecken, Altgrasflächen oder Waldränder, die sich selbst entwickeln.

Dass dieses tragische Verschwinden von Kröte, Frosch und Co. nicht allen Menschen egal ist, sieht Brigitte Wegmann an der Zunahme der ehrenamtlichen Helfer, die jetzt wieder mit anpacken, wenn es rund um Grafenaschau und am Kainzenbad in Garmisch-Partenkirchen heißt, Umleitungszäune aufzubauen und Kröten und Frösche in den kommenden Wochen in den frühen Morgenstunden und nach Einbruch der Dämmerung einzusammeln und über die Straße zu tragen, damit sie nicht überfahren werden.

Achtung Autofahrer am Klinikum Garmisch-Partenkirchen: Bitte langsam fahren

„In Garmisch-Partenkirchen am Kainzenbad haben wir lediglich Umleitungszäune“, erklärt Wegmann. „Und komplett abgrenzen kann man dieses große Gebiet nicht.“ Hier wünscht sich die Tierschützerin eine Sensibilisierung der Anwohner und des Klinikpersonals zum Beispiel bei Schichtwechseln. „Vielleicht kann der ein oder andere in den kommenden Wochen ein bisschen langsamer den Heimweg oder den Weg zur Arbeit antreten, denn gerade im Bereich am Kainzenbad nutzen die Erdkröten, Grasfrösche und Bergmolche immer wieder auch den direkten Weg über die Straße.“ Was Wegmann zur Zeit besonders beschäftigt, ist, dass bei Polling und bei Grafenaschau Hinweisschilder, die auf die Amphibien aufmerksam machen, von Unbekannten gestohlen wurden. „So ein Verhalten macht mich fassungslos.“ sp/lbv

Was kann man tun?

Kellerschächte sollten regelmäßig kontrolliert werden

Man kann den Klimawandel nicht hier und sofort stoppen, aber jeder kann zumindest im Kleinen etwas tun, dass es den Tieren ein bisschen besser geht. In den frühen Morgen- und Abendstunden beispielsweise an den Amphibienwanderrouten vorsichtiger auf den Straßen unterwegs sein, im Garten für feuchte Ecken sorgen, Teiche schaffen, zugewachsene Weiher aktivieren. Auch auf Licht-, Belüftungs- und ungesicherte Brunnenschächte achten und diese regelmäßig nach Tieren absuchen oder ein Brett schräg hineinstellen, damit sie sich eigenständig daraus befreien können. In Gärten sollte keinerlei Gift verwendet werden, „wilde“ Bereiche mit langem Gras und feuchten Stellen sollten zugelassen werden. sp/lbv