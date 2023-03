Neue Wolf-Strategie: Abschrecken statt töten

Von: Josef Hornsteiner

Auf der Krüner Alm hält man es aus. Doch auch bei der jüngsten Almbegehung im August 2022 war der Wolf ein Thema. © Tobias Schwaninger

Mit Stromhalsband oder Gummigeschossen den Wolf vergrämen? Aktuell wird neben der klassischen Jagd auf das Tier auch fieberhaft nach anderen Optionen gesucht. Die Zeit drängt: Denn auch im Krüner Gemeinderat fürchtet man sich vor einer Rudelbildung des Raubtieres.

Krün – Das „leider“ betont Alois Kramer (Ferl) ganz deutlich. „Leider“ gebe es aktuell nur eine einzige Option, um den Wolf scheu zu machen und damit eine Herde an Nutztieren dauerhaft zu schützen: Die Entnahme, also den Abschuss. Eine Vergrämung wäre das einfachste, um den strenggeschützten Beutegreifer am Leben zu lassen und trotzdem die Kulturlandschaft zu erhalten. „Aber wie?“ Diese Frage stellte Kramer auch in der Krüner Gemeinderatssitzung am Dienstagabend. Er durfte als Land- und Forstwirtschaftsreferent und studierter Landwirt seine Ratskollegen auf den neuesten Stand zu dem heiklen Thema bringen.

Wie die anderen 21 Gemeinden hatte man auch in Krün darüber zu entscheiden, ob der Antrag von Landrat Anton Speer (Freie Wähler) zur Wolfsentnahme, der aktuell bundesweit hohe Wellen schlägt, unterstützt wird. Das Gremium stimmte einhellig zu. „Auch wenn niemand will, das das Tier ausgerottet wird“, betont Bürgermeister Thomas Schwarzenberger (CSU). Doch eine Alternative zum Abschluss ist ihm zufolge schwierig. „Der Wolf hat hier keine natürlichen Feinde, deshalb hat er auch keine Scheu.“ Im Gegenteil. Das Tier ist hochintelligent, anpassungsfähig und vor allem lernwillig. „Es gibt viele Überlegungen“, sagt Kramer. Ideen, an denen mit Hochdruck gearbeitet wird.

Beispielsweise könnten Gummigeschosse helfen, den Beutegreifer zu vergrämen, wenn er sich einer Herde nähert. In Osttirol wird bereits seit Jahren an einem Schockhalsband mit der Stärke eines Elektrozauns für Schafe gearbeitet. Wenn der Wolf angreift oder einem Tier zu Nahe kommt, soll er einen Stromschlag bekommen und durch die negative Erfahrung den Appetit auf Schafe verlieren. Dennoch sei das alles noch nicht endgültig ausgereift, also „noch keine Lösung“, bedauert Kramer.

Auf ein gefressenes Schaf kommen zehn gerissene, die einfach nur getötet werden.

Doch die Zeit drängt. Denn mit Beginn des Almsommers treiben Hirten ihr Vieh auf rund 180 Hektar Weidefläche in Krün auf. Viele davon befinden sich in unmittelbarer Nähe zu stark frequentierten Routen wie der Bundesstraße 2. „Wenn da in Klais oder sonst wo ein Wolf eine Herde aufschreckt, rennen die Tiere auf die Fahrbahn“, schwant Schwarzenberger Übles. „Wir reden ja nicht nur von Schafen und Ziegen, sondern auch von Pferden und Rindern.“ Eine Kollision bei voller Fahrt mit dem Auto kann tödliche Folgen haben, wie bereits die zahlreichen Wildunfälle im vergangenen Jahr aufzeigten.

Und 180 Hektar Land wolfssicher einzäunen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. „Die Weideflächen sind teils nicht nur unzugänglich, sondern auch mit Wander- und Forstwegen durchschnitten“ erläutert Kramer. Der Wolf sei intelligent genug, um diese Lücken für sich zu nutzen. Weidetiere wie Schafe befinden sich dann wie auf dem Serviertablett. „Die kennen ja gar keine großen Beutegreifer mehr, die laufen ja nicht einmal weg“, warnt Gemeinderat Peter Schwarzenberger (CSU). Und laut Kramer spricht die Statistik klare Worte. „Auf ein gefressenes Schaf kommen zehn gerissene, die einfach nur getötet werden.“ Die Folge: Ein blutiges Massaker.

Herdenschutzhunde sind ebenfalls keine Lösung. „Die sind scharf und greifen alles an, was nicht zur Herde gehört“, warnt Kramer. „Besonders Menschen.“ Die Furcht, dadurch Touristen zu verlieren, die aus Angst nicht mehr kommen, ist auch bei Rudi Haller (CSU) enorm. „Die wollen sicher Urlaub machen.“ Zudem seien in der Schweiz bereits 30 Herdenschutzhunde durch den Verwandten getötet worden. „Natürlich konnten sie auch einige Wölfe töten“, meint Kramer. Aber das sei halt nicht der Sinn dahinter, Hunde gegen Wölfe und andersrum aufzuhetzen. „Wir müssen einfach eine Gesamtlösung finden.“