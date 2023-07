Bauausschuss lehnt Mobilfunkmasten bei Schloss Elmau ab - Kommen wird er wohl trotzdem

Von: Josef Hornsteiner

In dem Wäldchen hinter dem Schloss soll der 35 Meter hohe Stahlkoloss errichtet werden. © Bodmer

Zum dritten Mal hat der Mittenwalder Bauausschuss dem Mobilfunkmasten bei Schloss Elmau eine Abfuhr erteilt – doch dürfte diesmal die Behörde einfach über das Gremium hinwegentscheiden. Denn Denkmal- und Landratsamt haben plötzlich nichts mehr gegen den 35-Meter-Koloss. Auch wegen ein bisschen Farbe.

Mittenwald – Wichtig ist ihnen das Thema, intensiv befassen sie sich damit. Doch mittlerweile fühlt es sich nach Zeitverschwendung an. „Für was sitzen wir hier eigentlich und entscheiden Sachen, wenn’s dem Landratsamt eh wurst ist?“ Das hat sich am Montagabend nicht nur Dritter Bürgermeister Gerhard Schöner (CSU) gedacht. „Ich frag’ mich auch, für was wir da herinhocken“, monierte Florian Lipp (FW). Ein Déjà-vu erlebten die beiden und ihre Kollegen. Bereits zum dritten Mal hatte der Mittenwalder Bauausschuss über den geplanten Mobilfunkmasten im Elmauer Tal zu beraten. Doch stellten die Mitglieder verärgert fest: Egal, wie sie und am 25. Juli der Gemeinderat entscheiden – die übergeordneten Behörden werden wohl machen, was sie wollen.

Errichtet werden soll der 35-Meter-Mast auf Mittenwalder Flur am Unteren Hirnschlag und damit im streng geschützten Außenbereich, für den es keinen Bebauungsplan gibt. Trotzdem ist er zulässig. Denn laut Landratsamt handelt es sich dabei mittlerweile um ein „privilegiertes Vorhaben“. Auch das Landesamt für Denkmalpflege gibt grünes Licht – das war bis vor Kurzem anders. Den Konzern Vodafone wird’s freuen. Sehr wahrscheinlich darf er seine Sendeanlage vis-à-vis von Schloss Elmau bauen.

Mobilfunkmasten bei Schloss Elmau: Zum dritten Mal vom Bauausschuss abgelehnt

Zum ersten Mal brachte der Mobilfunk-Riese die Pläne im Sommer 2020 auf den Tisch. Das eine oder andere Ausschussmitglied schmunzelte, als Marktbaumeister Ralf Bues verlas: „Die Datenraten und auch die Sprachversorgung in den weitläufigen Wäldern werden sich verbessern.“ Spätestens nach diesen Worten wussten die Volksvertreter, was ihre Bürger nicht brauchen: Einen – damals noch angedachten – 40 Meter hohen Mobilfunkmasten mitten in der sensiblen Natur im Elmauer Tal. Größter Nutznießer: das Schloss Elmau, zweimaliger Austragungsort des G7-Gipfels. Mit 8:1 stimmte der Ausschuss gegen die Pläne. „Das ist alles zu aufwendig, zu groß. Das steht nicht im Verhältnis“, kritisierte Bürgermeister Enrico Corongiu (SPD).

Der zweite Anlauf erfolgte im März vergangenen Jahres. Wieder stand das Vorhaben im Mittenwalder Rathaus zur Debatte. Nun mit leicht modifizierten Plänen. Erneut lehnten die Mitglieder das Projekt mehrheitlich ab.

Genauer Lageplan: Der Untere Hirnschlag gehört zum Gemeindegebiet Mittenwald (lilafarbene Linie). © Privat

Turm wird etwas kleiner und grün angestrichen - Behörden nun keine Bedenken mehr

Jetzt also der dritte Durchgang. Der Turm wird nun etwas kleiner als geplant. 35 statt 40 Meter. Auf Sektorantennen wird verzichtet. Statt einem Schleuderbeton- entsteht ein Stahlgittermast. Zudem mit „denkmalgerechter Farbgebung“, wie Bues ergänzt. Was für Lacher im Gremium sorgte. Denn er wird einfach grün angestrichen, um genehmigungsfähig zu sein. Hat offenbar geklappt. Das Landesamt für Denkmalpflege, das dem Vorhaben kritisch gegenübergestanden war, konnte nun „denkmalpflegerische Bedenken zurückstellen“, verlas Bues aus dessen Stellungnahme.

Da der Antragsteller zudem zwischenzeitlich durch einen Versorgungsplan mit „Darstellung des räumlichen Umgriffs“ dokumentiert hat, dass „der Mast der öffentlichen Versorgung dient“, hat auch das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen sowie deren Untere Naturschutzbehörde nichts mehr gegen den privilegierten Bau westlich des weltberühmten Schlosses einzuwenden.

„Da sind gleich mehrere Behörden umgefallen“, stellte Michael Schwind (CSU) fest. Ihn freut’s: Schließlich war er der Einzige im Ausschuss, der jedes Mal für die Konstruktion stimmte. „Jeder mag ein super Handynetz haben, dann sind halt so Bauwerke nötig.“ Dieter Schermak (CSU) befürchtet, dass nun auch andere Unternehmen ihre Anlagen aufstellen wollen. „Wir hätten ja kein Problem, wenn sich alle einen Masten teilen.“

Theoretisch können sich andere Mobilfunk-Anbieter zuschalten - nur will bislang außer Vodafone niemand

Das sei möglich, teilt „Vantage Towers“ mit. An dieses Unternehmen hat Vodafone 2020 seine Funkturmsparte ausgegliedert. „Als neutraler Infrastrukturanbieter ist es das Ziel von Vantage Towers, so viele Mieter – beispielsweise Mobilfunkunternehmen – wie möglich für jeden unserer Standorte zu gewinnen“, teilt Sprecher Robin Hagenmüller mit. Das sei effizient, schone Ressourcen und würde Emissionen verringern. Auch der geplante Masten in Mittenwald wurde demnach so konzipiert, dass „grundsätzlich mehrere Anbieter darauf zugreifen können“. Doch habe es bislang außer von Vodafone „keine positive Rückmeldung“ anderer Netz-Betreiber gegeben.

Über den Standort ärgerte sich unter anderem Gemeinderat Josef Schandl (Freiberger, FW), der bei der Sitzung im Publikum saß. „Der Mast nützt doch sowieso nur dem Schloss Elmau. Also soll er auch auf Krüner Flur gebaut werden.“ So einfach sei das nicht, betont Hagenmüller. „Da müssen wir viele Dinge beachten.“ Um die Anforderungen von Netzanbietern zu erfüllen, spielen ihm zufolge bei der Grundstückssuche insbesondere die Lage, Topografie, umliegende Gebäude sowie baurechtliche Auflagen eine große Rolle. Der Platz am Unteren Hirnschlag habe „alle relevanten Kriterien erfüllt, um das Versorgungsziel, den Hotelkomplex Schloss Elmau sowie die touristisch erschlossene Umgebung optimal abzudecken“.

Mit 6:2-Stimmen stemmte sich der Ausschuss bis auf Michael Schwind und Kerstin Corongiu (SPD) zum dritten Mal gegen das Vorhaben. Der Gemeinderat stimmt in seiner Sitzung am Dienstag darüber ab. Doch machte das Landratsamt mit einem Schreiben vom 6. Juli deutlich: „Eine Ablehnung des Mastens von Seiten des Marktes Mittenwald wäre rechtswidrig“, las Bues vor. Sie bringt also nichts. Egal, wie das Gremium urteilt – das Landratsamt wird das letzte Wort haben.