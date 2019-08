Dachauer (55) lenkt sein Auto ungebremst in Gegenverkehr - Ein Toter, viele Schwerverletzte

Ein schlimmer Unfall ereignete sich am Samstagabend bei Krün im Landkreis Garmisch-Partenkrichen. Ein Dachauer steuerte sein Auto plötzlich in den Gegenverkehr.

Update, Sonntag, 25. August: Eine Stunde lang haben die Rettungskräfte um das Leben des Mannes gekämpft – am Ende erfolglos. Bei einem Unfall am Samstag gegen 17 Uhr ist ein 55-jähriger Mann aus dem Raum Dachau ums Leben gekommen. Dieses Unglück auf der B2 bei Krün hat einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann mit seiner Beifahrerin (53) in Richtung Mittenwald unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er mit seinem VW Passat auf Höhe Barmsee in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß dort ungebremst mit einem entgegenkommenden VW Bus aus dem Raum Hersbruck zusammen. Eine Frau (55) aus Garmisch-Partenkirchen konnte gerade noch ausweichen.

Dachauer lenkt sein Auto auf der B2 bei Krün in Gegenverkehr - Ein Toter, viele Schwerverletzte

Der 55-Jährige wurde tödlich verletzt, seine Beifahrerin mit schweren Verletzungen ins Unfallkrankenhaus Murnau eingeliefert. Zum Teil lebensbedrohliche Verletzungen erlitten auch die sechs Insassen des VW Busses. Sie wurden in die Kliniken Innsbruck, Garmisch-Partenkirchen und Murnau gebracht.

Die B 2 war für mehrere Stunden voll gesperrt, da die Staatsanwaltschaft ein unfallanalytisches Gutachten zur Klärung der Ursache angeordnet hatte. Im Einsatz waren insgesamt 48 Kräfte, neben der Polizei die Feuerwehren Krün, Wallgau und Mittenwald, zudem drei Rettungshubschrauber, vier Rettungswagen sowie Kräfte des BRK und ein Notarzt.

Es war nicht der erste tragische Unfall an dieser Stelle, erinnert sich Hans Steinbrecher, BRK-Einsatzleiter im Landkreis.Im Dezember vergangenen Jahres kamen an gleicher Stelle zwei Menschen ums Leben.

Auf B2 bei Krün: Dachauer (55) lenkt sein Auto plötzlich in Gegenverkehr - Großaufgebot von Rettungskräften

+ Die Unfallstelle. Ein Großaufgebot an Rettern war vor Ort. © Dominik Bartl

Am Unfallort befanden sich insgesamt 48 Einsatzkräfte, darunter die Feuerwehren Krün, Wallgau und Mittenwald, drei Rettungshubschrauber, Einsatzkräfte des BRK und 3 Notärzte. Die Staatsanwaltschaft ordnete ein unfallanalytisches Gutachten an, um die Unfallursache zu klären.

