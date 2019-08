Ein schlimmer Unfall ereignete sich am Samstagabend bei Krün im Landkreis Garmisch-Partenkrichen. Ein Dachauer steuerte sein Auto plötzlich in den Gegenverkehr.

Krün - Die Polizei Mittenwald berichtet: Ein 55-Jähriger und seine 53-jährige Beifahrerin aus dem Raum Dachau fuhren am Samstag gegen 17 Uhr mit ihrem Pkw die B2 in Richtung Mittenwald.

Zur gleichen Zeit fuhren eine 55-Jährige aus Garmisch-Partenkirchen mit ihrem Pkw und ein VW Bus aus dem Raum Hersbruck besetzt mit fünf Personen auf der B2 in Richtung Garmisch-Partenkirchen.

Auf B2 bei Krün: Dachauer (55) lenkt sein Auto plötzlich in Gegenverkehr - Ein Toter, viele Schwerverletzte

Der 55-Jährige aus dem Raum Dachau kam dann in einer Rechtskurve aus ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und fuhr ohne Fahrmanöver (Bremsen o.ä.) frontal in entgegenkommenden VW Bus. Die Garmisch-Partenkirchnerin konnte vorher, glücklicherweise, noch ausweichen.

+ Die Unfallstelle. Ein Großaufgebot an Rettern war vor Ort. © Dominik Bartl

Der 55-jährige Fahrer aus dem Raum Dachau wurde tödlich verletzt, seine Beifahrerin kam schwerverletzt ins Unfallkrankenhaus Murnau. Die Insassen aus dem VW Bus wurden zum großen Teil schwer verletzt und in die Kliniken Innsbruck, Garmisch-Partenkirchen und Murnau eingeliefert.

Am Unfallort befanden sich 55 Einsatzkräfte der Feuerwehren Krün, Wallgau und Mittenwald, 3 Rettungshubschrauber, 25 Einsatzkräfte des BRK und 3 Notärzte. Die Staatsanwaltschaft ordnete ein unfallanalytisches Gutachten an, um die Unfallursache zu klären.

Auch am Samstag passiert:

Am Watzmann ereignete sich am Samstag ein schlimmer Bergunfall. Beim Abstieg stürzte ein Bergsteiger aus dem Raum Regensburg - und fiel 150 Meter.

Ein schlimmer Unfall hat sich irgendwann in der Nacht auf Samstag in Nordbayern ereignet. Der Unfallfahrer blieb über Stunden unentdeckt und starb in seinem Audi TT.

kmm