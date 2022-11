Energiekrise: Kürzere Zeit für Weihnachtsbeleuchtung in Krün – Barmseelift und Loipe werden betrieben

Von: Josef Hornsteiner

Dürfen sich auch heuer aufs Skifahren freuen: Urlauber aus Leipzig im vergangenen Winter auf dem Weg zum Barmseelift in Krün, der ganz normal betrieben wird – nur der Abendskilauf fällt heuer aus. © PETER KORNATZ

Wegen der Energiekrise hat die Gemeinde Krün Ideen zu Sparmaßnahmen. So wird die Weihnachtsbeleuchtung heuer verkürzt. Der Barmseelift wird wie gewohnt betrieben, genau wie das Loipennetz. Doch werden Gäste und Einheimische auch auf manches verzichten müssen.

Mittenwald – Eigentlich hat Thomas Schwarzenberger mit dem Gedanken gespielt, die Weihnachtsbeleuchtung heuer ganz weg zu lassen. Also zumindest jene, die mit der Straßenbeleuchtung gekoppelt ist. „Es sollten nur drei Christbäume erstrahlen“, so der Vorschlag des Krüner CSU-Bürgermeisters. Der Hintergrund: Die aktuelle Energiekrise in ganz Deutschland. Doch nach intensiver Beratung im Gemeinderat entschloss sich dieser nun einhellig dafür, die idyllischen Lichter doch brennen zu lassen – aber wesentlich kürzer als sonst. Bedeutet: Krün wird seine gesamte Weihnachtsbeleuchtung erst am Freitag, 23. Dezember, installieren und am Montag, 9. Januar, wieder abbauen.

Eines macht Schwarzenberger gleich zu Beginn der Diskussion klar: „Es geht hier nicht um die Stromkosten.“ Schon vor Jahren hat seine Kommune auf energiesparende LED-Lampen umgestellt. „Der Verbrauch ist minimal. Die Kosten fast nicht erwähnenswert.“ Der Bürgermeister hat einen symbolischen Akt im Sinn. „Wir wollen ein Zeichen setzen.“ Schließlich ist seit dem 23. Juni dieses Jahres die höchste Alarmstufe in der Gasversorgung ausgerufen worden. Kommunen sind angehalten, Einsparmaßnahmen umzusetzen. Deshalb sind Schwarzenberger und sein Gemeinderat neben der Weihnachtsbeleuchtung weitere Schraubstellen im Dorf durchgegangen, wo eingespart werden könnte.

Barmseelift wird ganz normal betrieben diesen Winter

Die beste Nachricht, vor allem für Familien: Der Barmseelift wird den kommenden Winter ganz normal betrieben. Nur auf das abendliche Flutlichtfahren verzichtet die Kommune. „Das Angebot haben immer nur ein paar Einzelne in den Ferienzeiten genutzt“, erinnert sich Schwarzenberger. Und da es sich bei den Flutlichtmasten noch um ältere und damit energiefressendere Modelle handelt, spart sich Krün heuer den Abendlauf am Barmseelift.

Bei den Loipen ist weniger der Strom-, mehr der Dieselverbrauch Thema. Die Pistenraupen würden einiges schlucken, „das ist relativ teuer“. Doch macht Schwarzenberger hier eine deutliche Ansage: „Das Loipennetz müssen wir dringend als Angebot für unsere Gäste aufrecht erhalten.“ Genauso wie das Räumen von Wanderwegen. „Da sehe ich keine Alternative für uns.“ Aber auch dort möchte man im Detail besser koordinieren und damit Energie einsparen. Beispielsweise die Pistenraupe stehen lassen und nicht hin und her fahren, wenn die Loipe für eine gewisse Zeit nicht befahrbar ist.

Auf technische Beschneiung soll verzichtet werden - stattdessen gibt‘s Skidepots

Auf die technische Beschneiung der Langlauf-Strecken soll heuer ganz verzichtet werden. Der Energieaufwand ist oft umsonst gemacht worden, teilt Schwarzenberger mit. „Wenn wir Kunstschnee gemacht hatten, ist er oft nicht gebraucht worden, weil kurz darauf Naturschnee folgte.“ Oder die Gemeinde hat künstliches Weiß erzeugt, „und dann kam der Sonnenwind und alles war sofort wieder weg“. Am Barmsee wollen sie lediglich ein Schneedepot anlegen. Damit kann zielgerichtet an problematischen Stellen die Loipe geflickt werden.

Diesen Winter wird es auch keine regelmäßige Nachtloipe mehr geben. Nur der Skiclub soll zielgerichtete Beleuchtung bekommen, wenn die Sportler trainieren. „Die meisten Trainer haben untertags keine Zeit“, sagt Schwarzenberger. Deshalb sollen die Skiclub-Ausbilder den Schlüssel für die Flutlicht-Anlagen bekommen und selbst ein- und ausschalten. Während des Trainings dürfen auch andere Langläufer die Loipen abends nutzen.

Die Eisplätze in Krün und Klais haben hingegen keinen direkten Energieaufwand. „Wenn’s kalt ist, spritzen wir sie.“ Auch hier will Schwarzenberger mit der Abendbeleuchtung ein ähnliches Konzept wie bei den Loipen umsetzen: „Wir schalten erst das Flutlicht ein, wenn Veranstaltungen angemeldet werden.“ Und in Anbetracht der aktuellen Eisstadion-Schließung in Mittenwald möchte Krün auch den Eishockeyspielern und Eiskunstläufern aus dem Nachbarort die Möglichkeit bieten, in der Nachbargemeinde ihren Sport auszuüben – nach vorheriger Anmeldung im Rathaus.