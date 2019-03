Betrunkener Isartaler (29) kracht mit Auto in Schneehaufen - das schien ihn aber nicht zu jucken

Volltrunken hat sich ein Isartaler ans Steuer seines Autos gesetzt und einen Unfall gebaut. Vor Ort konnte ihn die Polizei nicht antreffen.

Krün – Den Führerschein ist ein 29-jähriger Isartaler für längere Zeit los. Der Mann hatte sich volltrunken ans Steuer gesetzt und war am Rosenmontag über Umwege von der Polizei ermittelt worden.

Die Vorgeschichte beginnt irgendwann zwischen 4 und 6 Uhr morgens. Zu dieser Zeit bog der Nachtschwärmer mit seinem Pkw von der Bundesstraße 2 Richtung Krüner Ortsteil Bärnbichl ab. In der dortigen scharfen Linkskurve geriet der Isartaler von der Fahrbahn und knallte in einen Schneehaufen. Da er das Auto nicht mehr frei brachte, machte sich der Einheimische zu Fuß auf den Heimweg. Den Zündschlüssel ließ er stecken.

Gegen 7.30 Uhr tauchte am Unfallort eine Polizeistreife auf. Diese fand schnell die Anschrift des Fahrzeughalters heraus und traf diesen in seiner Wohnung an. „Nach anfänglichem Leugnen gab er nach eindringlicher Belehrung den Tathergang zu“, teilt ein Sprecher der Inspektion Mittenwald mit. Der Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.