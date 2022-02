G7-Gipfel: Bürger-Info in Hybrid-Version

Von: Christof Schnürer

Teilen

Vollbesetztes Kurhaus: So sah die Bürgerinformation am 15. April 2015 aus. In wenigen Wochen werden es deutlich weniger Zuhörer im Festsaal sein. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Der Bürger muss auch unter erschwerten Bedingungen umfassend informiert werden. So lautet das Credo von Krüns Bürgermeister im Vorfeld des G7-Gipfels.

Krün – In G7-Zeiten sind die Lokalpolitiker in der Gastgeber-Region gefragte Gesprächspartner. „Wir haben Besuch bekommen“, vermeldete Thomas Schwarzenberger (CSU) am Dienstagabend dem Krüner Gemeinderat. Der Bürgermeister zielte damit auf die Stippvisite einiger hochrangiger Vertreter des Auswärtigen Amts, des Bundespresseamts und des Bundeskriminalamts (BKA) ab.

Am Montag erörterten sie nicht nur mit Schwarzenberger, sondern auch mit dessen Amtskollegen Enrico Corongiu (Mittenwald) und Elisabeth Koch (Garmisch-Partenkirchen) sowie Landrat Anton Speer einige zentrale Fragen im Vorfeld des Gipfeltreffens in Schloss Elmau (26. bis 28. Juni). Doch auch die Bevölkerung musss zwingend mitgenommen werden. So lautet das Credo aller Verantwortlichen vor Ort.

„Ich habe mir sozusagen eine Info-Veranstaltung erbettelt“, berichtet Schwarzenberger, wohlwissend, dass ein solches Format in Corona-Zeiten verschlankter ablaufen wird. So soll es vermutlich „Ende Februar, Anfang März“ im Kurhaus Details aus erster Hand geben – für eine erlesene Anzahl an Zuhörern – beispielsweise Interessensvertreter aus der Hotellerie und Landwirtschaft oder Bürgermeister anderer Landkreiskommunen. Möglicherweise kommen dann wie schon bei der Premiere 2015 auch hochrangige Repräsentanten aus der Landes- und Bundespolitik. Im Gespräch sind Bayerns Innenminister Joachim Herrmann und der neue bundesdeutsche Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Transparenz ist aus den Erfahrungen von 2015 das Gebot der Stunde. „Das ist sehr wichtig“, meint Gastgeber-Rathauschef Schwarzenberger.

Er darf bei der Umsetzung dieser Hybrid-Veranstaltung auf Unterstützung des Bundespresseamts zählen. Schwarzenberger will „Signale“ empfangen haben, dass die technische Ausrüstung von den Experten aus Berlin kommt. Schließlich soll das ausgedünnte Bürger-Forum von allen via Livestream im Internet verfolgt werden können. In den Genuss dieses Formats soll gerade die heimische Bevölkerung bei einer Wiederauflage Ende Mai in Garmisch-Partenkirchen kommen.