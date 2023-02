Container-Siedlung für 50 Flüchtlinge in Krün

Von: Christof Schnürer

Die Bäume sind verschwunden – und das hat einen handfesten Grund: Auf dem Krüner Gewerbegebiet baut das Landratsamt eine Container-Siedlung. © Peter Kornatz

Im Sommer erhält das 2000-Seelen-Dorf Krün Zuwachs: In Not geratene Menschen aus Krisengebieten sollen im Gewerbegebiet Süd vorübergehend eine neue Bleibe finden. Das erste Projekt dieser Art, das im Landkreis demnächst verwirklicht wird.

Krün – Krieg, Erdbeben, Verfolgung – der Flüchtlingsstrom will einfach nicht abreißen. Die Welt ist aus den Fugen geraten – und das wird spätestens im Juli/August auch im Tourismusdorf Krün spür- und sichtbar werden: Denn im Gewerbegebiet südlich vom Hauptort entsteht in Kürze eine Container-Siedlung für bis zu 50 Flüchtlinge.

„Das kann unsere Dorfgemeinschaft stemmen“, findet Bürgermeister Thomas Schwarzenberger (CSU). „Bei mehr wird’s kritisch.“ Dienstag vor einer Woche hat der Gemeinderat in nicht-öffentlicher Sitzung dem Vorhaben des Landratsamtes seinen Segen gegeben. „Einstimmig“, wie der Rathauschef mitteilt, wohlwissend, dass einige in der Bevölkerung wohl nicht begeistert sein werden über die zeitlich befristete Siedlung in unmittelbarer Nähe. Daher appelliert Schwarzenberger: „Das können wir nur gemeinsam schaffen!“

Wir können nicht die Augen verschließen

Schon Mitte März 2022 – drei Wochen nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine – hatte sich Krün bereit erklärt, auf dem Festplatz im Gries ein Aufnahmelager für Flüchtlinge errichten zu lassen. Soweit ist es allerdings nicht gekommen. Doch mit jedem Monat verschärft sich die Situation auch im Landkreis. Bei mehreren Bürgermeister-Dienstbesprechungen haben Vertreter des federführenden Landratsamtes auf die Probleme mit aller Deutlichkeit hingewiesen. „Der Druck ist immer da“, bestätigt dessen Sprecher Stephan Scharf. „Daher versuchen wir weiterhin, Wohnmöglichkeiten zu akquirieren.“ Und so fiel der Blick auch nach Krün. „Wir können nicht die Augen verschließen“, sagt Realpolitiker Schwarzenberger. Der Zustrom aus allen Himmelsrichtungen Richtung Europa nimmt nicht ab. Schon jetzt sind viele Kommunen restlos überfordert. „Aber diese Probleme kommen in Berlin nicht an“, kritisiert Schwarzenberger die Ampel-Regierung.

Also hat er dem Landkreis ein 1200-Quadratmeter- Grundstück im Gewerbegebiet angeboten. Dort, wo bis vor kurzem noch Fichten und Kiefern standen, ist nun Brachland. Die Abholzung erfolgte noch fristgerecht vor 28. Februar. Denn dann ist Vogelbrutzeit. Der Bürgermeister hat mit dem Landratsamt ausgehandelt, dass der Landkreis die Umwandlung von Wald in Bauland finanziell komplett übernimmt – inklusive Verlegung der Versorgungsleitungen. Mit anderen Worten: Die Gemeinde spart sich bei der Erweiterung des Gewerbegebiets viel Geld.

Der Kontrakt ist zeitlich befristet. „Mit Baubeginn drei Jahre“, präzisiert der Bürgermeister. Vorher muss natürlich das Landratsamt an die Gemeinde einen Bauantrag stellen. Es sollen übrigens auf ausdrücklichen Wunsch der Gastgeber-Kommune keine Container im 08/15-Stil entstehen. „Ein bisschen verkleidet, nicht ganz so schmucklos“, bestätigt Landratsamtssprecher Scharf. „Schließlich sind wir eine Tourismusgemeinde“, ergänzt Schwarzenberger.

Selbstredend erhält die Kommune vom Landkreis eine Pacht. Die Summe wird nicht verraten. Nur so viel: „Unseren Haushalt werden wir damit nicht sanieren“, scherzt der Rathauschef. „Aber es ist auch kein symbolischer Betrag.“

Die Gerüchteküche in Krün brodelt in puncto Flüchtlingsunterkünfte schon lange. Demnächst soll ein Aufklärungsschreiben an alle Haushalte herausgehen. Zudem plant Schwarzenberger Anfang April eine Info-Veranstaltung mit Landratsamt und Polizei. Diese soll ihm zufolge nicht zuletzt aufgrund der jüngsten Entwicklung die Auflösung der Inspektion in Mittenwald nochmals überdenken.