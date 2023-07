Aus Angst vor Brand und Cyberangriffe: G7-Dorf Krün will EDV-Daten bombensicher schützen

Von: Josef Hornsteiner

Die Serveranlage in Krün wird bald bombensicher. © PETER KORNATZ

Schon zwei Mal war Krün der Austragungsort des G7-Gipfels und damit im Fokus der Weltöffentlichkeit. Bürgermeister Thomas Schwarzenberger (CSU) möchte deshalb dringend die EDV-Daten vor Feuer und Cyberangriffe schützen. Hierfür gibt‘s nun Schützenhilfe aus Murnau.

Krün – Es wäre der Gau für die Kommune Krün. Daten sind das digitale Gedächtnis und die Identität einer Gemeinde. Tausende hochsensible Dokumente befinden sich abgespeichert auf den Servern im Keller des Rathauses. Geburtsurkunden, Rechnungen, Pläne – kurzum alles, was das Leben und Wirken in dem Ort dokumentieren und ausmachen. Würden diese Daten unwiederbringlich verloren gehen, wäre das so, als würde man Krüns digitales Gedächtnis löschen.

Um gegen dieses Horrorszenario gewappnet zu sein, investiert die Gemeinde nun voraussichtlich einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag in neue Server, moderne IT-Ausstattung und damit auch in die Sicherheit ihres Archivs. Der Gemeinderat hat dem Vorhaben am Dienstagabend einhellig zugestimmt. Um Kosten zu sparen und den Datenschutz zu erhöhen, wird künftig sogar mit der Marktgemeinde Murnau zusammengearbeitet. Das Know-How deren IT-Teams nutzen bereits mehrere Orte im Landkreis wie Farchant, Bad Kohlgrub oder Ohlstadt.

Murnauer IT-Team berät künftig Gemeinde Krün

Christian Stadler, Leiter des Murnauer IT-Teams, ist deshalb persönlich nach Krün gekommen, um die Zusammenarbeit und die Möglichkeiten zur Datensicherung vorzustellen. „Es ist wirklich eine Herzensangelegenheit für mich“, teilte er dem Gremium mit. Er berät die Gemeinde, welche EDV-Anlage für sie sinnvoll ist und welche Software sie braucht. „Herr Stadler ist dabei völlig unabhängig, will uns nichts verkaufen“, betonte Bürgermeister Thomas Schwarzenberger (CSU) die Vorzüge der Zusammenarbeit mit Murnau. Denn private IT-Unternehmen hätten verständlicherweise den eigenen wirtschaftlichen Vorteil im Fokus. Mit Stadler und seiner Mannschaft ist allerdings ein unabhängiges Experten-Team gefunden worden, das sich nicht nur mit den Belangen der Kommunen auskennt, sondern genau vorschlägt, was eine knapp 2000-Seelen-Gemeinde braucht – und was eben nicht.

Angeschafft werden soll eine neue EDV-Anlage. Bitter nötig, „die alte ist ziemlich in die Jahre gekommen“, erklärte Schwarzenberger. Bereits vor zwei Jahren hat die Gemeinde in einen brandschutzsicheren Raum für die Server investiert. Davor standen diese im Heizungskeller des Rathauses. „Ein Kreisbrandmeister wollte damals gar nicht runtergehen, weil er sich das gar nicht erst anschauen wollte“, sagte Schwarzenberger. Deshalb ist ein neues Abteil betoniert worden, dass selbst bei einem Brand des Rathauses die physischen Komponenten vor Feuer schützt.

In welchem Umfang in die neue EDV-Anlage investiert wird, ist noch unklar

In welchem Umfang nun in die neue Anlage investiert wird, ist noch offen. Im Haushalt hat die Gemeinde bereits 100 000 Euro eingestellt. „So viel werden wir aber hoffentlich nicht brauchen“, sagte Schwarzenberger. Um den perfekten Schutz zu garantieren, könnten künftig die Daten mittels Lichtwellenleiter zu einem zweiten Server gespiegelt werden, der sich in einem anderen Gebäude befindet. „Damit wären wir auf der sichersten Seite“, sagte Stadler. Doch ist das noch Zukunftsmusik, weil zuerst die entsprechenden Leitungen installiert werden müssten.

Stadler und sein Team werden diese IT-Systeme künftig auch betreuen. Wie viel die Zusammenarbeit en détail kosten wird, ist noch nicht klar. Das ist laut Murnaus Rathaus-Sprecherin Annika Röttinger „abhängig von der Art der Dienstleistung und dem Umfang der Betreuung“. Denn einen eigenen IT-Experten kann sich eine kleine Kommune wie Krün schlicht nicht leisten.

Auch die Firewall wird ertüchtigt. Sie schützt die Daten vor einer ganz anderen Gefahr: Cyberangriffe. Nicht zuletzt durch die zwei G7-Gipfel im Jahr 2015 und 2022 ist Krün als Gastgeber-Gemeinde in den Fokus der Weltöffentlichkeit gelangt. Daher ist es Schwarzenberger wichtiger denn je, sämtliche Daten vor Verbrechern zu schützen.