Der Herr über 4300 Hektar Paradies

Von: Christof Schnürer

Gut aufgestellt ist das Forstrevier Klais mit Maximilian Riezler (2. v. l.). Er folgt Wolfgang Pfadler (2. v. r.), der sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Beiden wünschen Forstbetriebsleiter Rudolf Plochmann (r.) und dessen Stellvertreter Robert Krebs für die Zukunft alles Gute. © kornatz

Wolfgang Pfadler (64) geht, Maximilian Riezler (40). Am 1. April trägt also ein Neuer Förster Verantwortung im Revier Klais.

Klais – Vom Wetterstein bis hinüber zum Krottenkopf und von Schloss Elmau bis zur Wallgauer Alm – 4300 Hektar paradiesische Natur. Neun schöne Jahre lang war dieser Flecken Erde Wolfgang Pfadlers Arbeitsplatz. Am 1. April tauscht er ihn mit einem stillgelegten Bauernhof in Franken, seiner Heimat, ein. Denn dann gehört seiner Karriere bei den Bayerischen Staatsforsten der Vergangenheit an.

Der 64-Jährige, der sich zuletzt seit 2013 um das Revier Klais kümmerte, geht mit einem guten Gefühl. „Ich durfte meinen Traumberuf leben, dafür bin ich sehr dankbar.“

In den verbleibenden sechs Tagen kümmern sich Pfadler und seine Frau Alexandra um den Umzug. Die letzte Amtshandlung des Forstamtsrats wird die Schlüsselübergabe an seinen Nachfolger sein. Der heißt Maximilian Riezler, 40 Jahre alt, gebürtiger Grainauer und bislang in Farchant zu Hause. In wenigen Tagen werden seine beiden Buben Luisi (7) und Kilian (5) im weitläufigen Garten herumtoben können. „Ein Traum“, findet Riezler, der mit Renate, einer Oberallgäuerin, verheiratet ist.

Der Ettal-Abiturient ist sozusagen Förster auf dem zweiten Bildungsweg. Denn zunächst schlug Riezler eine Soldaten-Karriere (2000 bis 2011) ein. Als Gebirgsjäger-Offizier musste er zweimal in Afghanistan und einmal im Kosovo ran. Im Anschluss studierte der Bundeswehr-Hauptmann a.D. in Freising das Forstingenieurwesen. Seit 2017 arbeitet der waschechte Werdenfelser bei den Staatsforsten – zuletzt beim Zentrum für Energieholz in Oberammergau. „Dort wird er hochgelobt“, hat sein jetziger Chef Rudolf Plochmann (60), der Leiter des Forstbetriebs Bad Tölz, nur Gutes gehört.

Er hinterlässt Spuren.

Doch einen Arbeitsnachweis wie Pfadler muss Riezler erst noch erbringen. „Er hinterlässt Spuren“, betont Plochmann. „Wolfgang Pfadler hatte ein feines Gespür im Waldbau.“ So vererbt der bisherige Klaiser Förster ein Revier, in dem auf 70 Prozent der Fläche junge Bäume sprießen – hauptsächlich widerstandsfähige Tannen und Buchen. „Das ist extrem wichtig“, unterstreicht Plochmann. „Da kann auch mal ein Sturm kommen.“ Darüber hinaus hat Pfadler stets den Kontakt zu den heimischen Waldbauern gehegt und gepflegt, um in der Sprache des Waidmanns zu bleiben. „Wir haben uns mit den Menschen gefunden, und das ist das wesentliche Verdienst unserer Revierförster“, verdeutlicht Robert Krebs (62), der stellvertretende Forstbetriebsleiter.

Derlei Lob nimmt der eher introvertiert wirkende Pfadler mit einem gütigen Lächeln zur Kenntnis. Für ihn geht ein ausgefülltes berufliches Leben am 31. März zu Ende. Es führte ihn seit Mitte der 1980er nach Bad Tölz, Einsiedl am Walchensee, Hersbruck in der Fränkischen Schweiz und nach Sonthofen. Später trug er in Krün (2002 bis 2007) und Vorderriß (2007 bis 2013) Verantwortung. Unvergessen für ihn bleiben aber auch die drei Jahre in Westafrika. Von 1987 bis 1990 engagierte er sich in Burkina Faso beim ökologischen Landbau. „Leider ist dort alles zum Teufel gegangen“, bedauert Pfadler.

Am 1. April 2013 trat er die Nachfolge von Harald Hack in Klais an. Dieser erwuchs dort in sage und schreibe 38 Dienstjahren am Stück zur fleischgewordenen Instanz. Doch nun hinterlässt laut Rudolf Plochmann auch Pfadler „große Fußstapfen“.

Was ein guter Förster mitbringen sollte? Bei dieser Frage wird der baldige Pensionär fast schon melancholisch. „Der Hang zur Ruhe und Natur und die Liebe zum Wald“ bilden für ihn zweifelsfrei die richtige Voraussetzung für ein erfülltes und zufriedenstellendes Leben im Revier.

In wenigen Tagen schwingt er sich in der Nähe von Neustadt an der Aisch auf seinen Bulldog oder kümmert sich um seine Bienen und den Obstgarten. Ein Naturmensch bleibt eben ein Naturmensch.

Der Forstbetrieb Bad Tölz

trägt in den Landkreisen Bad Tölz/Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen Verantwortung für eine Gesamtfläche von 44 000 Hektar. Zu seinem Geltungsbereich gehören zehn Reviere. Neun Förster und eine Försterin, acht Berufsjäger und weitere 70 Mitarbeiter sind dort beschäftigt.