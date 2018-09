Tourismus in der Zugspitz-Region – total digital

Gut aufgestellt sehen sich (v. l.) der Krüner Bürgermeister Thomas Schwarzenberger, Zugspitz-Region-Geschäftsführer Sebastian Kramer, Luisa Bahlinger (Praktikantin), Tourismus-Manager Philipp Holz und Landrat Anton Speer vor der Neuauflage des Tourismustages am 16. Oktober in Krün.

Fachtagung in Krün

von Christof Schnürer schließen

Bei der geglückten Premiere vor einem Jahr in Murnau stand die Regionalvermarktung im Mittelpunkt. Bei der Neuauflage des Tourismustages der Zugspitz-Region am 16. Oktober in Krün geht es um die schöne, neue, virtuelle Welt. Immer am Ball bleiben, lautet die Devise von Krüns Bürgermeister Thomas Schwarzenberger. „Wir wollen nichts verschlafen.“