Drei Männer bei Unfall schwer verletzt - B2 bei Krün mehrere Stunden gesperrt

Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagabend auf der B2 bei Krün ereignet. Zwei Kleinbusse waren frontal zusammengestoßen. Drei Männer wurden schwer verletzt.

Die beiden Fahrzeuge sind komplett zerstört. Ihre Frontseiten eingedrückt, die Windschutzscheiben geborsten, die Vorderräder fehlen. Frontal sind der Klein-Lkw und der Ford Transit am Samstagabend um 20.25 Uhr auf der Bundesstraße 2 im Bereich der Abfahrt Krün zur B11 ineinandergekracht. Die beiden Fahrer und Beifahrer haben überlebt. Doch wurden drei von ihnen schwer verletzt.

Der Klein-Lkw mit polnischer Zulassung war auf der B2 Richtung Österreich unterwegs. Vor ihr fuhr ein grüner Pkw, er nahm die Ausfahrt nach Krün. In diesem Moment geriet der 46-jährige polnische Fahrer mit seinem Transporter auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal in den entgegenkommenden Ford Transit mit Anhänger aus dem Landkreis Unterallgäu. Der 60-jährige Fahrer und sein 30-jähriger Beifahrer wurden bei dem Zusammenstoß in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr aus Mittenwald befreit werden.

Den 60-Jährigen brachte der Rettungsdienst des BRK in Unfallklinikum nach Murnau, der polnische Fahrer und sein rumänischer Beifahrer wurden durch das BRK mit schweren Verletzungen ins Klinikum Garmisch-Partenkirchen eingeliefert.

Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 40.000 Euro. Die B2 war bis etwa 3 Uhr komplett gesperrt. Die Feuerwehr Mittenwald, die mit etwa 50 Kräften im Einsatz war, leitete den Verkehr vor Ort um.

Zur Unfallklärung wurde durch die Staatsanwaltschaft München II ein Gutachter beauftragt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei den Fahrer des grünen Pkw, der zur Unfallzeit die Ausfahrt nach Krün nahm. ER wird gebeten, sich bei der Polizei in Mittenwald, Telefon 08823/92140 zu melden.