Denkmalschützer zeigen sich in Krün gnädig

Im Landratsamt belässt man es beim erhobenen Zeigefinger. Die Krüner Veteranen, die eigenmächtig Veränderungen am Kriegerdenkmal vorgenommen haben, kommen ungeschoren davon.

Krün – Die Tendenz ließ Landratsamtssprecher Stephan Scharf schon bei Bekanntwerden des Vorfalls erkennen. „Wir wollen kein Drama daraus machen.“ Worauf er anspielt? Auf eine eigenmächtige Aktion des Krüner Veteranen- und Kriegervereins. Der Traditionsverbund hatte das Kriegerdenkmal an der Hauptstraße ohne Rücksprache mit staatlichen Stellen um Granitplatten ergänzt. „Das war illegal. Das ist nicht in Ordnung“, zischte Dr. Nikolaus Könner, der mitunter gefürchtete Referatsleiter des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege, als dieser aus seiner Sicht unerhörte Vorfall heuer im Mai aufgeflogen war.

Das Donnergrollen aus München ist inzwischen verhallt. „Es ist bei einer Ermahnung geblieben“, berichtet Bürgermeister Thomas Schwarzenberger (CSU) von einem Treffen aller Beteiligten. Neben Veteranenvertretern nahmen auch Landratsamts-Mitarbeiter von der Unteren Denkmalbehörde um Kreisbaumeister Alkmar Zenger am Tisch Platz. Diese erhoben zwar den Zeigefinger, doch weitere Sanktionen blieben aus. Die Granittafeln, die an die verblassten Original-Sandsteintafeln angelehnt wurden, dürfen bleiben. „Es ist ja kein Schaden entstanden“, sagt Schwarzenberger. Und was hilft schon ein Erinnerungsmonument, wenn man die Namen der Gefallenen als Mahnung gegen den Krieg nicht entziffern kann. „Dann brauchen wir auch kein Kriegerdenkmal“, verdeutlichte der Rathauschef schon im Mai.

Trotzdem betont Behördensprecher Scharf: „Es hätte eine Rücksprache mit uns geben müssen.“ Das eigenmächtige Handeln der Veteranen sei „nicht der richtige Weg“ gewesen. „Da sollte sich kein Verein ein Beispiel nehmen“, warnt Scharf mögliche Nachahmer. Erfolgreich war er die dreiste Aktion aus Sicht der Täter dennoch. Laut Vorsitzenden Johannes Zahler hat die Sanierung, oder sollte man lieber Ergänzung sagen, rund 10 000 Euro gekostet – bezahlt aus der Vereinskasse. An diesem Samstag können Zahler und Co. also beim Jahrtag mit reinem Gewissen vor ihr Kriegerdenkmal treten, auf dem die Namen der aus dem Leben gerissenen Krüner Söhne jetzt wieder gut lesbar sind.

Veteranen-Jahrtag:

Der 147. Jahresgedenktag des Krüner Veteranen- und Kriegervereins steht an diesem Samstag wieder auf dem Programm. Die Generalversammlung unter anderem mit Ehrungen und Neuaufnahmen findet gegen 18.30 Uhr im Kurhaus statt. Zuvor wird um 17 Uhr eine Gedenkmesse in der Pfarrkirche zelebriert – mit anschließender Serenade und Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal.