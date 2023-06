Ein Jahrhundert-Projekt: Darum lieben die Krüner ihr Kurhaus

Von: Christof Schnürer

Zeitloses Bauwerk: Die 40 Jahre sieht man dem Kurhaus nicht an. © Peter Kornatz

Das Kurhaus war sowohl ein finanzieller Drahtseilakt als auch ein lokalpolitischer Meilenstein. Vor 40 Jahren haben die Krüner ihre gute Stube eröffnet. Und niemand im Dorf kann sich heutzutage ein gesellschaftliches Leben ohne dieses Millionen-Bauwerk vorstellen.

Krün – Für Josef Zahler (78) ist die Entstehung des Krüner Kurhauses keine reine Liebesgeschichte. „Ich hatte viele, viele, viele schlaflose Nächte“, erzählt der heutige Ehrenbürger und Altbürgermeister. Als dieses Gebäude vor über 40 Jahren Gestalt annimmt, wird es zur zweiten Heimat des damaligen Rathauschefs. „Tag und Nacht bin ich drunten gewesen“, berichtet Zahler. „Ich könnte blind durch dieses Haus gehen, ich kenne jede Türe und jede Treppe.“ 40 Jahre sind inzwischen ins Land gegangen, als am 20. Mai 1983 das Kurhaus offiziell eröffnet wurde.

Promi beim Büffet: Der damalige bayerische Finanzminister Max Streibl (3. v. l.) mischt sich bei der Eröffnung im Mai 1983 unter die Gäste. Bürgermeister-Gattin Helga Zahler, Landrat Wilhelm Nau (2. v. l.) und Kurhaus-Pächter Josef Kaufmann finden es schön. © Rudolf Tomaschek

Mit einer Reihe von Festivitäten wollen die Krüner ihre gute Stube hochleben lassen – so zum Beispiel an diesem Wochenende die Wasserwacht, die dort ihr 60-jähriges Bestehen feiert. Am 8. Juli wiederum soll im Kurhaus erstmals ein Senioren-Aktivtag vonstatten gehen.

Immer Leben hineinbringen in diese kommunale Einrichtung. Das wünschten sich nicht nur deren Schöpfer aus den 1980ern, sondern auch die Verantwortlichen im Hier und Jetzt. „Das ist für unseren touristischen Erfolg ganz entscheidend“, bekundet Bürgermeister Thomas Schwarzenberger (52). Als im Mai 1983 Landrat Wilhelm Nau und Bayerns Finanzminister Max Streibl zur Eröffnungsfeier aufmarschieren, ist der heutige Gemeindechef noch keine zwölf Jahre alt. Doch das Kurhaus kennt der Lausbub schon in der Rohbauphase bestens. Als die Feuerwehr dort eine Atemschutzübung absolviert, dürfen der kleine Thomas und ein paar Spezl die Opfer mimen. Die Kinder verstecken sich im Keller. „Ganz schön dunkel war’s.“ Mit anderen Worten: Eine Fetzengaudi für einen vom Schlage Schwarzenbergers.

Weitaus ernster sieht das Projekt Kurhaus sein Vorgänger, der in Spitzenzeiten vor lauter Stress Kette raucht. „Lord Extra“, erinnert sich Sepp Zahler an die Marke. Mit Beginn seiner Amtszeit am 1. Mai 1972 mehren sich die Stimmen, dass die aufblühende Tourismusgemeinde ein Repräsentationsgebäude für Gäste und Vereine brauche. Eine Sichtweise, die bei hiesigen Gastwirten dem Vernehmen nach nicht unbedingt auf grenzenlose Begeisterung gestoßen sein soll.

25 Firmen, 13 Gemeinderäte und ein paar Siebengescheite.

Doch der Gemeinderat schreitet allen Unkenrufen zum Trotz zur Tat und erwirbt 1979 die fragliche Fläche. Schon zuvor hat sich die Kommune das Areal, das heute den Namen Kurpark trägt, gesichert. Der Pavillon dort entsteht bereits 1974. Insgesamt verfügt die Gemeinde im Krüner Norden nun über eine Gesamtfläche von 9777 Quadratmetern. Rechnet man noch den Parkplatz gegenüber (2000 Quadratmetern) dazu – eine ordentliche Manövriermasse. „Wir haben schon lange mit dem Gedanken gespielt“, meint Zahler. Jetzt also legen er und die Gemeinderäte tatsächlich los.

Nach einer ersten Ortsbegehung am 6. November 1979 erhält der Entwurf – vier werden insgesamt eingereicht – des heimischen Architekten Wolfgang Siedenburg (78) den Zuschlag. Sein Auftrag: Das Kurhaus sollte zum einen alpenländisch, zum anderen ein bisschen neumodisch sein. Siedenburg drückt es folgendermaßen aus: „Es muss nach Krün passen.“ Im Dezember 1980 präsentiert er sein Modell. Rund 200 Interessierte betrachten es mit großem Interesse. Entstehen wird ein Komplex mit einem Festsaal (348 Quadratmeter) mit 350 Plätzen, einem kleinen Saal (103 Quadratmeter) mit 50 Plätzen, einem Restaurant (123 Quadratmeter), Schützenstüberl samt Schießständen, einer Kegelbahn, Personalwohnung und Nebenräumen. „12 000 Kubikmeter umbauter Raum“, verdeutlicht Siedenburg. Im Juni/Juli 1981 ist Spatenstich. Am 9. Dezember kann Hebauf gefeiert werden – gerade noch rechtzeitig vor dem strengen Winter ist das Dach drauf. Kurz zuvor sind noch 30 Zentimeter Schnee auf den bis zu 18 Meter langen Zwillingspfetten gelegen. „Aber die hätten aufs Dach gehört“, erzählt Sepp Zahler. Rückblickend findet er, dass es einem Wunder gleicht, dass die beauftragte Zimmerei diese riesigen Holzbalken trotz nasskalter Witterung noch befestigen habe können. „Denn der Schnee ging dann nicht mehr weg.“

Der eine hat‘s gebaut, der andere kümmert sich um den Kurhaus-Erhalt: Altbürgermeister Sepp Zahler (r.) und Rathauschef Thomas Schwarzenberger © privat

Nicht immer gestalten sich in der Folgezeit die Arbeiten einfach. Auch zwischen Bauherrn und Architekten gibt es mitunter Meinungsverschiedenheiten. Ganz normal bei einem Projekt, das die kleine Gemeinde an die Belastungsgrenze bringt. „25 Firmen, 13 Gemeinderäte und ein paar Siebengescheite“, beschreibt Architekt Siedenburg die oft nervtötenden und langwierigen Verhandlungen. Doch irgendwann ist das Krüner Jahrhundert-Projekt fertig. Am 20. Mai 1983 weihen es die Pfarrer Thomas Reiser und Gottfried Franke ein.

Keiner denkt in diesem Augenblick ans Geld: 11,5 Millionen Mark hat das Prestigeobjekt verschlungen. Dabei ging man bei einer ersten Kostenschätzung von „nur“ 8,9 Millionen Mark aus. Gut angelegtes Geld, findet Sepp Zahler. „Uns wurde ja nachgesagt, wir würden uns ein Denkmal bauen.“ Doch der Bürgermeister gehorcht damals keineswegs einer Profilneurose, sondern dem Gebot der Stunde: Wer im Tourismusmarkt überleben will, der muss investieren.

Und wie wichtig das Kurhaus ist, zeigen die unzähligen Veranstaltungen wie Konzerte, Faschingsbälle, Info-Veranstaltungen beispielsweise zum G7-Gipfel und noch vieles mehr. „Das Kurhaus hat sich zum kulturellen und gesellschaften Mittelpunkt entwickelt“, resümiert Thomas Schwarzenberger. Er erwähnt dabei eine Wirtschaftlichkeitsberechnung vom März 1981, wonach das Kurhaus mit einem jährlichen Defizit von 200 000 Mark betrieben werden könne. Heute sind es 250 000 Euro, die der Steuerzahler zuschießen muss. „Die Anlage ist uns lieb und teuer“, meint der Bürgermeister mit einem Augenzwinkern. Vor allem wenn er an die hunderttausende von Euro bei der jüngsten Instandhaltung denkt.

Wolfgang Siedenburg behagen sie in anderer Hinsicht nicht. Einige Veränderungen beispielsweise durch den Brandschutz hat er missmutig zur Kenntnis genommen. Eindringlich warnt er davor, den Charakter dieses Hauses zu verfälschen. Der geistige Vater macht sich nämlich große Sorgen um sein Baby, das längst erwachsen ist.