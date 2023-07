Wohnraum für Einheimische auf Eis gelegt: Die einen können es sich nicht leisten, die anderen verdienen zu viel

Von: Josef Hornsteiner

Teilen

Die grobe Vorplanung für das Einheimischenmodell im Krüner Ortsteil Gries hätte so ausgesehen. Vorerst ruht das Projekt. grafik: gemeinde Krün Jene, die es sich leisten könnten, dürfen das Grundstück nicht bekommen. Und die, die es bekommen könnten, können es sich nicht leisten. Bürgermeister Thomas Schwarzenberger über das Problem des Einheimischenmodells. © Grafik Gemeinde Krün

Vorerst wird es keinen bezahlbaren Wohnraum für die Krüner Bürger in Form eines Einheimischenmodells geben. Der Grund ist paradox: Jene, die es sich leisten könnten, dürfen das Grundstück nicht bekommen. Und die, die das Grundstück bekommen könnten, können es sich nicht leisten.

Krün – Eigenheime werden für Normalverdiener im Landkreis immer unerschwinglichlicher beziehungsweise illusorischer. Seit über zehn Jahren kämpft Krüns Bürgermeister Thomas Schwarzenberger (CSU) dafür, Grundstücke zu günstigen Preisen an seine Bürger zu vermitteln. Das Zauberwort heißt Einheimischenmodell. Doch verfliegt die Magie schnell, kommen die nackten Zahlen auf den Tisch. Diese Erfahrung müssen Schwarzenberger und sein Gemeinderat aktuell machen: Sie haben das geplante Einheimischenmodell im Krüner Ortsteil Gries nun auf Eis gelegt – weil sich Stand jetzt jene, die für die Grundstücke infrage kommen, sich diese nicht leisten könnten. Gründe sind EU-Vorschriften und die Bayerische Verfassung.

Im Detail geht es um ein 4500 Quadratmeter großes Areal in L-Form, das aktuell als Weidefläche genutzt wird. Im Dezember 2018 hat der Gemeinderat beschlossen, die Parzellen dort zu kaufen und ein Einheimischenmodell zu verwirklichen. Das Grundstück gehört aktuell dem Freistaat Bayern. Seit fünf Jahren verhandelt die Kommune bereits mit der Regierung. Die Preisverhandlungen gestalteten sich zäh, da beiden Seiten in gewisserweise die Hände gebunden sind. „Weder wir noch der Freistaat dürfen Grundstücke unter Wert verkaufen“, beschreibt Schwarzenberger das Manko. Bedeutet: In Krün kostet ein Quadratmeter Bauland aktuell um die 1000 Euro. Für ein Einheimischenmodell könne er bislang nicht mehr als 30 Prozent Rabatt gewähren. Also läge der Preis zwischen 600 und 800 Euro pro Quadratmeter, den potenzielle Käufer zahlen müssten – dann haben sie aber erst den Baugrund. „Wenn auch ein Haus darauf entstehen soll, sind wir schnell bei Kosten von bis zu 800 000 Euro.“

EU hat utopische Vorstellungen davon, wie viel jemand maximal verdienen darf, um ins Einheimischenmodell aufgenommen zu werden

Wer soll sich das heute noch leisten können? Zumal die EU fast schon utopische Vorstellungen davon hat, wer für ein solches Grundstück in Frage kommen soll: Nämlich jene, die pro Person im Jahr nicht mehr als 51 000 Euro brutto verdienen. „Derjenige darf auch kein sonstiges Vermögen besitzen“, erklärt Schwarzenberger. Das Problem: „Keine Bank wird einem mit diesem Gehalt ohne ein größeres Vermögen im Rücken einen Kredit gewähren.“ Auf gut Deutsch: „Jene, die es sich leisten könnten, dürfen das Grundstück nicht bekommen. Und die, die das Grundstück bekommen könnten, können es sich nicht leisten.“

Es müssten sich einige Regeln ändern, meint Schwarzenberger als Lösungsvorschlag. Zum einen muss es für eine Kommune möglich sein, Grundstücke für Einheimischenmodelle in Ausnahmefällen unter Wert zu verkaufen. Zum anderen gehöre das Maximalgehalt der Bewerber der aktuellen Preissituation und Inflation angepasst. „Alles wird teurer, kaufen, bauen, Kredit aufnehmen. Überall zahlt man mehr. Nur der Maximalbetrag des Verdienstes ist mit 51 000 Euro seit Jahren gleich geblieben.“

Bauland in Krün kostet 1000 Euro pro Quadratmeter

Eine politische Entscheidung sei nötig, unter anderem auf EU-Ebene. Denn Krün ist beileibe nicht die einzige Kommune im touristischen Alpenraum, die mit diesem Problem zu kämpfen hat. Oft schon sind Kollegen aus Jachenau oder Lenggries und er in der Münchner Staatskanzlei gesessen und haben Anträge eingereicht, Grundstücke billiger kaufen und anbieten zu können. „Da reden sich beispielsweise Politiker aus Unterfranken leicht, wo der Quadratmeter Bauland nur 40 Euro und nicht 1000 Euro kostet“, kritisiert Schwarzenberger.

Ganz vom Tisch ist das Thema Einheimischenmodell im Gries noch nicht, betont der Bürgermeister. Vorerst wird der Grund allerdings eine Weidefläche bleiben, Krün nimmt Abschied davon, die sechs bis acht Parzellen für 1,5 Millionen Euro zu kaufen. „Auch wir müssen irgendwo wirtschaftlich handeln.“ Und Grundstücke für sehr viel Geld zu erwerben, auf denen dann womöglich das Projekt für die heimische Bevölkerung aus genannten Gründen scheitert, wäre kontraproduktiv. „Zumal das eine Vorgabe der Regierung ist, um aus den Weideflächen Bauland zu machen: Es muss ein Einheimischenmodell werden.“

Schwarzenbergers Hoffnung: „Vielleicht ändert sich in ein paar Jahren die Rechtslage.“ Sodass er endlich Einheimischen Grund zu vergünstigten Preisen anbieten könnte. Dass die Grundstücke im Gries in den Fokus fielen und nicht wie einst angedacht der Wanderparkplatz umgewidmet wurde, ist auf den Emissionsschutz zurückzuführen, da der Parkplatz neben dem Sägewerk liegt. „Da wäre der Ärger programmiert gewesen.“